France 24: в Италии вводят комендантский час и закрывают кафе из-за коронавируса

В Италии вводят новые усиленные меры в рамках борьбы против эпидемии Covid-19. Регионы страны разделили на три группы. Там, где риски самые высокие, жителям разрешено выходить из дома только на работу и по причинам, связанным со здоровьем. Владельцы кафе и прочего бизнеса, по которому больнее всего ударит карантин, ждут от правительства мер поддержки, сообщает France 24.

В Италии растёт количество заболевших Covid-19, особенно в северном район Ломбардии, и правительство премьер-министра Джузеппе Конте одобрило новые меры, чтобы побороть эпидемию в стране.

ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, премьер-министр Италии: Из этого драматичного периода есть только один выход — оставаться сплочёнными. Всё время.

Начиная с четверга 60 миллионов человек в Италии должны будут оставаться дома с 10 вечера до 5 утра, за исключением ситуаций, связанных с работой или здоровьем. 20 регионов страны поделены на три части по ряду факторов, включая местный уровень заражения и степень загруженности больниц.

В красную зону попали те, где риски высоки, там жителям можно покидать дома только для работы, из-за здоровья или в случае чрезвычайных обстоятельств. Все бары, рестораны и магазины там будут закрыты.

В оранжевых зонах риски средние. Что означает, что люди внутри своих городов могут перемещаться, но им нельзя их покидать даже ради поездок внутри региона. Бары и рестораны там тоже закрыты, но магазины могут оставаться открытыми.

В зелёных зонах, где риски невелики, нет дополнительных ограничений, кроме тех мер, что действуют по всей стране.

Уличные кафе в Италии сильнее всего страдают от частичного карантина, и многие владельцы очень озабочены.

СОТРУДНИК КАФЕ: Мы понимаем, что в Ломбардии высокие риски заражения, но мы всё ещё ждём от правительства заявлений, какую финансовую помощь нам окажут.

Ожидается, что в четверг правительство одобрит новый пакет мер стимулирования на сумму, как минимум, в 1,5 миллиарда евро, чтобы поддержать экономику. Италия стала первой европейской страной, по которой больно ударил коронавирус. На данный момент сообщается, что там почти 760 тысяч случаев заболевания и более 39400 погибших.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.