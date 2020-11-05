Die Welt: экономические последствия пандемии для ЕС будут схожи с последствиями войны
В Европе вовсю бушует вторая волна пандемии коронавируса, пишет экономист Томас Майер в своей статье для Die Welt. Эпидемия серьёзно, но, при том, по-разному, влияет на экономику разных стран ЕС. В частности, страны южной Европы сильнее зависят от сектора услуг, нежели страны северной Европы — а потому меры социального дистанцирования и карантин наносят им больший экономический ущерб. В свою очередь, страны с большой долей обрабатывающей промышленности, такие как ФРГ, демонстрируют большую устойчивость к пандемии, отмечает автор.
Ссылки по теме
-
Bild: сигнал SOS по коронавирусу — Меркель предупредила коллег об «угрожающем положении»
-
Euronews: «вторая волна» в Европе набирает обороты — вновь побиты весенние антирекорды
-
Welt: пандемия отбросила экономику Италии в прошлый век
-
Spiegel: пандемия ударила по экономике ЕС больнее, чем ожидала Еврокомиссия