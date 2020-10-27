Bild: сигнал SOS по коронавирусу — Меркель предупредила коллег об «угрожающем положении»

Ангела Меркель и глава ведомства канцлера подали сигнал SOS в ситуации с коронавирусом в стране, пишет немецкий таблоид Bild. Во внутреннем разговоре с коллегами по партии Меркель подчеркнула, что «положение угрожающее» и «каждый день на счету». Число заражённых удваивается каждую неделю, однажды места в отделениях интенсивной терапии закончатся, и Германию будут ждать трудные месяцы, поэтому необходимо снова взять коронавирус под контроль и остановить его распространение.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава ведомства канцлера Хельге Браун обратились к высшим инстанциям ХДС с «драматичным призывом», касающимся коронавируса, сообщает немецкий таблоид Bild. По данным издания, на внутреннем уровне они заявили о том, что «положение угрожающее» и «каждый день на счету».

Очагов коронавируса в Германии становится всё больше, количество заражённых растёт с каждым днём, многие опасаются второго всеобщего карантина — на этом фоне Меркель перенесла намеченную на пятницу видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель на среду.

«Будет обсуждаться, что можно сделать, чтобы как можно скорее сдержать распространение вируса, — заявил по этому поводу официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. — Наше внимание должно быть сосредоточено на том, что могут вместе сделать государство и земли, чтобы как можно скорее переломить эту тенденцию». Зайберт также отметил, что серьёзность положения, по его мнению, известна всем.

Как подчёркивает Bild, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в течение минувшей недели увеличилось вдвое. Доля пожилых людей среди заражённых также снова стала расти, а в больницах фиксируется больше пациентов с диагнозом COVID-19. Всем известно, что каждый день на счету. «Так что я рассчитываю на то, что будут приняты решения», — сказал официальный представитель немецкого правительства по поводу предстоящего совещания канцлера и премьер-министров.

По словам Зайберта, сейчас в отделениях интенсивной терапии в Германии проходят лечение порядка 1300 пациентов с коронавирусом. Примерно половина из них подключена к аппаратам ИВЛ. За последнюю неделю число таких больных резко возросло.

Как сообщается в статье, на внутреннем уровне Ангела Меркель предупредила коллег о том, что сейчас наблюдается удвоение числа заражённых каждую неделю. По её словам, мер для подавления вируса, очевидно, окажется недостаточно. Распространение инфекции не замедляется, а службы здравоохранения уже не справляются с отслеживанием цепочек заражения.

Как следствие, Германия может вскоре оказаться в «трудном положении» в том, что касается мест в палатах интенсивной терапии, предостерегла Меркель коллег по партии. Её призыв: «Рост должен быть остановлен». Также она подчеркнула, что ситуация складывается «высоко динамичная» и «драматичная». «Это коронавирусный сигнал SOS!» — бьёт тревогу немецкий таблоид.

Позднее глава ведомства канцлера Хельге Браун заявил, что страх населения перед коронавирусом притупился. Однако если летом противовирусные меры работали как следует, то сейчас положение изменилось. Однажды наступит момент, когда палаты интенсивной терапии будут заполнены. В связи с этим он потребовал: необходимо сократить число контактов, а коронавирус снова должен стать поддающимся контролю.

Совещание Меркель и 16 премьер-министров немецких земель состоится в среду. Канцлер отметила, что на этот раз необходимо договориться об общих мерах для борьбы с коронавирусом. После этого в четверг Меркель планирует выступить с правительственным заявлением. Она также призывает граждан существенно ограничить число контактов, отмечает Bild.