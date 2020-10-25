Welt: необычный шаг — Меркель повторила видеообращение к немцам недельной давности

Число заражений коронавирусом в Германии продолжает расти, антирекорд за сутки составил более 14,7 тыс. новых случаев, отмечает немецкая газета Die Welt. На этом фоне Ангела Меркель пошла на необычный шаг: она повторно опубликовала в своём подкасте обнародованный неделю назад призыв к гражданам сократить количество контактов, чтобы сдержать распространение эпидемии.

На фоне растущего числа заражений коронавирусом в Германии Ангела Меркель пошла не необычный шаг и повторила свой призыв к населению ограничить контакты для сдерживания пандемии, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Мы не бессильны против вируса, наше поведение определят, насколько сильно и быстро он распространяется. Веление времени сейчас одинаково для всех: сократить контакты, встречаться со значительно меньшим числом людей», — заявила канцлер в своём видео-подкасте в обращении, опубликованным в эту субботу.

Неделю назад Ангела Меркель уже обращалась к гражданам с «драматическим призывом о помощи», напоминает издание. Тогда её послание спровоцировало множество различных реакций. По прошествии недели ситуация с пандемией только обострилась. «Для меня все, что я говорила вам на прошлой неделе, действует до сих пор, слово в слово, — подчеркнула Меркель. — Поэтому сейчас ещё раз последует выпуск подкаста с прошлой субботы». После этого её обращение, опубликованное неделю назад, было повторено снова.

В этом воззвании канцлер просила соотечественников значительно сократить контакты с теми, кто не входит в число членов семьи, а также не предпринимать поездок и не устраивать праздников, если в этом действительно нет срочной необходимости. «Пожалуйста, если только возможно, оставайтесь дома, там, где вы живёте», — призывает Меркель.

По данным Института имени Роберта Коха по состоянию на утро субботы, в Германии насчитывалось 14714 случаев новых заражений за сутки — это антирекорд с начала пандемии в стране. Число смертей, связанных с коронавирусом, в субботу превысило отметку в 10 тыс.

Однако, как отмечает немецкая газета, сравнивать нынешние показатели с весенними нельзя, потому что сейчас проводится намного больше тестов на коронавирус и, соответственно, обнаруживается больше случаев заражения.

По информации Института имени Роберта Коха, сейчас в Германии зарегистрировано в общей сложности 418005 случаев заражения COVID-19. На данный момент каждые десять заражённых в Германии передают инфекцию ещё дюжине человек, сообщает Die Welt.