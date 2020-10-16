Die Welt: отказ от диалога заведёт отношения России и Германии в тупик

Новые антироссийские санкции ЕС из-за отравления Алексея Навального — не повод отказываться от диалога, пишет Die Welt. Эти штрафные меры относятся к старому инструментарию, который в дипломатии называют: «Мы предупреждаем вас громче, но держим дверь открытой», объясняет автор статьи Торстен Крауэль. Однако ситуация может измениться, если Москва прекратит переговоры и конфликт обострится.

Не разговаривать — это всегда плохо, особенно когда речь идёт об отношениях России и Запада, пишет Die Welt. Заморозка диалога с ЕС, которой пригрозил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, не принесёт пользы ни одной из сторон, убеждён автор статьи Торстен Крауэль. В Москве прекрасно понимают, что новые европейские санкции «не с неба свалились». Они также не свидетельствуют о том, что Евросоюз ведёт себя «неподобающе», как выразился глава внешнеполитического ведомства России.

Штрафные меры были приняты в силу целого ряда причин, связанных с жизнями людей и применением силы, объясняет немецкий журналист. При этом пока что санкции ЕС не вышли на новый качественный уровень. Они всё ещё относятся к старому инструментарию, который в дипломатии называют: «Мы предупреждаем вас громче, но держим дверь открытой».

Но ситуация может измениться, если конфликт обострится, отмечает Крауэль. После отравления российского блогера Алексея Навального канцлер Германии впервые не исключила возможности отказа от «Северного потока — 2». Пока что штрафные меры не коснулись проекта, ведь для главы ФРГ, борющейся за миропорядок, основанный на договорённостях, заключённые соглашения очень важны.

Но Меркель дала понять, что всё может поменяться, продолжает издание. И это не пустые угрозы, подчёркивает автор. Если кандидат от демократов Джо Байден победит на выборах в США, он вернёт трансатлантическому альянсу дееспособность. А Демократическая партия США также выступает против трубопровода по дну Балтийского моря. При условии продолжения бойкота со стороны Москвы восстановление единства Запада может оказаться для канцлера Германии достаточно важным, чтобы вновь задуматься над будущим «Северного потока», считает Крауэль.

Отказ от диалога не помог Москве в 80-е годы, когда она бойкотировала переговоры о разоружении в Женеве, напоминает издание. Не помог он и Бонну, когда тот оборвал контакты со странами, признавшими ГДР. В обоих случаях ситуация зашла в тупик, и в каждом из них решением стала новая политика. Такой подход может помочь и сегодня. Если Россия научится решать свои проблемы без «Новичка», пистолетов и слова «нет», санкции будут не нужны, заключает немецкий журналист.