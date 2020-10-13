MDR: немецкие эксперты признали целесообразность запуска «Северного потока — 2»

После отравления российского блогера Алексея Навального многие в Германии стали выступать против «Северного потока — 2», утверждая, что в нём нет необходимости, пишет MDR. И хотя сейчас ФРГ действительно не испытывает дефицит газа, в будущем всё может измениться, утверждают немецкие эксперты. И связано это в первую очередь с выходом страны из атомной и угольной энергетики, а также с падением предложения.

После отравления российского блогера Алексея Навального в Германии множатся голоса тех, кто призывает отказаться от «Северного потока — 2», пишет MDR. Один из противников проекта — председатель фракции зелёных в саксонском ландтаге Франциска Шуберт. Она утверждает, что с точки зрения энергетической политики в трубопроводе нет необходимости. По её словам, даже нынешние линии поставок голубого топлива в Германию полностью не загружены. Немецкий политик считает, что дефицита нет и не будет. «Но так ли это?» — задаётся вопросом издание.

Специалист в сфере газовой энергетики Хайко Ломан подтвердил, что на данный момент дефицита действительно нет. Первый «Северный поток», как и «Ямал — Европа», загружен на 100%, но трубопровод через Украину используется всего на 50%. Голубое топливо также поставляется в Германию из Норвегии и Нидерландов. При этом ФРГ добывает газ сама.

И всё же вскоре всего этого может не хватить, убеждена Кирстен Вестфаль, эксперт в сфере энергетики из немецкого Фонда науки и политики. Причиной тому послужит увеличение спроса на голубое топливо, связанное с отказом Германии от атомных электростанций и постепенным выходом из угольной энергетики. «До пандемии коронавируса мы уже наблюдали увеличение спроса на природный газ», — отметила она.

При этом предложение падает, а запасы в немецких газовых месторождениях истощаются. Поэтому оба эксперта Ломан и Вестфаль сходятся во мнении, что в будущем Германии придётся наращивать свой энергетический импорт. Однако «Северный поток — 2» — не единственное спасение от дефицита.

Можно закупать сжиженный природный газ (СПГ), например, у США, продолжает издание. Но в Германии до сих пор нет ни одного терминала для его приёма, подчеркнул Ломан. При этом с точки зрения надёжности энергоснабжения гораздо безопаснее и дешевле построить дополнительный трубопровод. Поэтому эксперт считает целесообразным запуск «Северного потока — 2»: «Как аналитик я бы сказал, что было бы здорово, если бы он у нас был. Потому что он как минимум окажет демпинговый эффект на цены. И я считаю, что на фоне нынешней и так большой нагрузки на экономику это немаловажный факт. В том числе и для конечных потребителей. Ведь речь идёт о демпинговом эффекте на цены не только на газ, но и на электричество».

Судя по подсчётам, существующих линий поставок в будущем, конечно, может хватить, но тогда их нужно будет использовать на 100%. А это не всегда получается, как показывает прошлое. Не раз Россия сокращала транзит газа через Украину, в результате чего Германии доставалось меньше и возникали опасения по поводу того, удастся ли немцам нормально перезимовать.