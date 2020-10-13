Bloomberg: пандемия обеспечила России и ЕС отсрочку по «Северному потоку — 2»

Обстановка на газовом рынке даёт России и ЕС возможность на время отдохнуть от споров вокруг проекта «Северный поток — 2», пишет Bloomberg. В начале нынешнего сезона пикового потребления имеющиеся объёмы запасов газа превышают средние показатели. А обильное предложение и слабый спрос из-за общего экономического спада под влиянием пандемии позволят Европе перезимовать и без дополнительных поставок. Но когда экономический рост возобновится, спрос на газ тоже начнёт расти, отмечается в статье.

Нынешняя обстановка на газовом рынке обеспечила «передышку» в отношении спорного проекта «Северный поток — 2», пишет Bloomberg. По оценкам экспертов, в этом сезоне Германии не потребуются дополнительные поставки газа. И это дает канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту России Владимиру Путину ещё один повод не торопиться с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», вызвавшего на Западе массу разногласий, отмечается в статье.



Это связано с тем, что на фоне общего экономического спада, спровоцированного распространением коронавирусной инфекции, а также с учётом того, что две последние зимы были относительно тёплыми, по всему континенту снижается спрос на газ, используемый для отопления и для производства электроэнергии. При этом предложение остаётся на высоком уровне, грузы американского сжиженного природного газа возвращаются в Европу. В результате даже в начале периода пикового потребления в этом году цены на газ были ниже среднего уровня за последние десять лет, констатирует Bloomberg.



Вполне вероятно, что все эти обстоятельства также повлияли и на то, как Путин и Меркель реагируют на принятое Польшей решение оштрафовать «Газпром» на сумму $7,6 млрд. «Берлин промолчал по этому поводу, а Россия лишь сказала, что в этом вопросе Польша действует заодно с Соединёнными Штатами», — говорится в статье.



Очевидно, что сейчас у Германии и России нет причин спешить с завершением строительства этого газопровода длиной 1230 км, пролегающего по дну Балтийского моря, отмечает автор. «Сейчас нет смысла спешить с «Северным потоком — 2», потому что действующие газопроводы и СПГ обеспечат Европу достаточным количеством газа в ближайшие месяцы», — пояснил в интервью Bloomberg Ричард Морнингстар, председатель Центра глобальной энергетики Атлантического совета и бывший посол США при ЕС.



Соединённые Штаты с самого начала противились идее реализации этого проекта, заявляя, что он лишь укрепит «зависимость» Европы от энергопоставок из России. Эти аргументы «обрели новую силу» из-за скандалов, касающихся предполагаемого «вмешательства России» в президентские выборы в США, а также недавнего «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в статье.



Но хотя президент США Дональд Трамп уже не раз критиковал «Северный поток — 2», однако ни Германия, ни компании, занимающиеся реализацией этого проекта, не хотят, чтобы эта тема активно обсуждалась в рамках американской предвыборной гонки, кульминация которой наступит 3 ноября. «В течение следующих нескольких недель все в Вашингтоне будут сконцентрированы исключительно на внутренней политике», — подчеркнул в интервью Bloomberg Уэйн Мерри, старший научный сотрудник по Европе и Евразии в Американском совете по внешней политике в Вашингтоне.



В нынешних условиях Германии и России нет смысла спешить с окончательным решением этого вопроса в течение следующих нескольких месяцев — а возможно, даже нескольких ближайших лет, отмечается в статье. Дело в том, что даже до начала пандемии спрос на энергоресурсы в последние годы начал медленно снижаться из-за относительно тёплой зимы. Введение массового карантина в разных странах привело к ещё большему снижению спроса, в результате чего «Газпром» и поставщики СПГ по всему миру стали сокращать поставки, констатирует Bloomberg.



Кроме того, обстановка на газовом рынке тоже изменилась по сравнению с 2017 годом, когда «Северный поток — 2» получил финансирование, говорится в статье. С 2016 года США начали экспортировать свой СПГ, наращивая с каждым годом объёмы поставок в Европу. Кроме того, газ поставляют и другие страны — от Катара и Алжира до Австралии, а в конце этого года должен заработать новый трубопровод, ведущий из Каспийского региона через Турцию в Италию, пишет Bloomberg.



Все эти изменения позволили диверсифицировать поставки топлива в Европу и привели к тому, что цены в регионе снизились вдвое по сравнению с пиковым значением в 2018 году, подчёркивается в статье. «Европа хорошо снабжена — как никогда прежде, — и «Газпром» однозначно теряет своё влияние. Газовый рынок Евросоюза встал на путь диверсификации», — заявил в интервью Bloomberg Джонатан Лэм, старший аналитик в чешском инвестиционном банке Wood & Company.

Политика в сфере изменений климата тоже повлияла на расчёты рынка касательно того, когда может понадобиться «Северный поток — 2», поясняет автор: «Когда этот проект находился на стадии планирования, природный газ считался тем видом топлива, который сможет заменить собой уголь и применяться наряду с энергией солнца и ветра в Европе. С тех пор стоимость возобновляемых энергоресурсов упала — что, в свою очередь, ослабило аргументы в пользу горючих ископаемых». В то же время защитники окружающей среды всё активнее выступают против строительства новой газовой инфраструктуры, особенно если учесть, что к 2050 году Европа намеревается сократить объёмы выбросов от сгорания органического топлива до нуля, говорится в статье.



Между тем Германия и Россия больше всех заинтересованы в реализации этого проекта, потому что он позволит увеличить поставки газа и положительно скажется на ликвидности в торговых узлах на континенте, увеличив прибыль энергетических компаний по всему региону, подчёркивает автор. По его мнению, дальнейшая отсрочка обеспечит рынкам время для того, чтобы приспособиться к похолоданию и воздействию пандемии на потребление газа. Аналитики также высказывают предположения, что эта зима будет намного холоднее предыдущей и температуры в Европы будут ниже средних значений, особенно в четвёртом квартале.



Поэтому, даже если этой зимой Европа сумеет справиться и без «Северного потока — 2», однако с возобновлением экономического роста спрос на газ тоже может вырасти. И это станет ещё одним дополнительным аргументом в пользу этого газопровода, считает Джулиен Хоарау, аналитик из компании Engie EnergyScan.



Согласно оценкам Международного энергетического агентства, спрос на природный газ будет оставаться более или менее неизменным в течение ближайших пяти лет. «На первый взгляд, пока никаких физических рисков нет. Но дальнейшие отсрочки с введением «Северного потока — 2» в эксплуатацию, скорее всего, повлияют на оптовые цены на газ в Европе. Возможно, возникнет более выраженная потребность в создании запасов, чтобы сбалансировать европейские газовые системы. Также потребуется увеличить объёмы импорта СПГ», — заключил Хоарау в интервью Bloomberg.