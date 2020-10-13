Bloomberg Оригинал

Bloomberg: пандемия обеспечила России и ЕС отсрочку по «Северному потоку — 2»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Обстановка на газовом рынке даёт России и ЕС возможность на время отдохнуть от споров вокруг проекта «Северный поток — 2», пишет Bloomberg. В начале нынешнего сезона пикового потребления имеющиеся объёмы запасов газа превышают средние показатели. А обильное предложение и слабый спрос из-за общего экономического спада под влиянием пандемии позволят Европе перезимовать и без дополнительных поставок. Но когда экономический рост возобновится, спрос на газ тоже начнёт расти, отмечается в статье.
Bloomberg: пандемия обеспечила России и ЕС отсрочку по «Северному потоку — 2»
Reuters

Нынешняя обстановка на газовом рынке обеспечила «передышку» в отношении спорного проекта «Северный поток — 2», пишет Bloomberg. По оценкам экспертов, в этом сезоне Германии не потребуются дополнительные поставки газа. И это дает канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту России Владимиру Путину ещё один повод не торопиться с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», вызвавшего на Западе массу разногласий, отмечается в статье.

Это связано с тем, что на фоне общего экономического спада, спровоцированного распространением коронавирусной инфекции, а также с учётом того, что две последние зимы были относительно тёплыми, по всему континенту снижается спрос на газ, используемый для отопления и для производства электроэнергии. При этом предложение остаётся на высоком уровне, грузы американского сжиженного природного газа возвращаются в Европу. В результате даже в начале периода пикового потребления в этом году цены на газ были ниже среднего уровня за последние десять лет, констатирует Bloomberg.

Вполне вероятно, что все эти обстоятельства также повлияли и на то, как Путин и Меркель реагируют на принятое Польшей решение оштрафовать «Газпром» на сумму $7,6 млрд. «Берлин промолчал по этому поводу, а Россия лишь сказала, что в этом вопросе Польша действует заодно с Соединёнными Штатами», — говорится в статье.

Очевидно, что сейчас у Германии и России нет причин спешить с завершением строительства этого газопровода длиной 1230 км, пролегающего по дну Балтийского моря, отмечает автор. «Сейчас нет смысла спешить с «Северным потоком — 2», потому что действующие газопроводы и СПГ обеспечат Европу достаточным количеством газа в ближайшие месяцы», — пояснил в интервью Bloomberg Ричард Морнингстар, председатель Центра глобальной энергетики Атлантического совета и бывший посол США при ЕС.

Соединённые Штаты с самого начала противились идее реализации этого проекта, заявляя, что он лишь укрепит «зависимость» Европы от энергопоставок из России. Эти аргументы «обрели новую силу» из-за скандалов, касающихся предполагаемого «вмешательства России» в президентские выборы в США, а также недавнего «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в статье.

Но хотя президент США Дональд Трамп уже не раз критиковал «Северный поток — 2», однако ни Германия, ни компании, занимающиеся реализацией этого проекта, не хотят, чтобы эта тема активно обсуждалась в рамках американской предвыборной гонки, кульминация которой наступит 3 ноября. «В течение следующих нескольких недель все в Вашингтоне будут сконцентрированы исключительно на внутренней политике», — подчеркнул в интервью Bloomberg Уэйн Мерри, старший научный сотрудник по Европе и Евразии в Американском совете по внешней политике в Вашингтоне.

В нынешних условиях Германии и России нет смысла спешить с окончательным решением этого вопроса в течение следующих нескольких месяцев — а возможно, даже нескольких ближайших лет, отмечается в статье. Дело в том, что даже до начала пандемии спрос на энергоресурсы в последние годы начал медленно снижаться из-за относительно тёплой зимы. Введение массового карантина в разных странах привело к ещё большему снижению спроса, в результате чего «Газпром» и поставщики СПГ по всему миру стали сокращать поставки, констатирует Bloomberg.

Кроме того, обстановка на газовом рынке тоже изменилась по сравнению с 2017 годом, когда «Северный поток — 2» получил финансирование, говорится в статье. С 2016 года США начали экспортировать свой СПГ, наращивая с каждым годом объёмы поставок в Европу. Кроме того, газ поставляют и другие страны — от Катара и Алжира до Австралии, а в конце этого года должен заработать новый трубопровод, ведущий из Каспийского региона через Турцию в Италию, пишет Bloomberg. 

Все эти изменения позволили диверсифицировать поставки топлива в Европу и привели к тому, что цены в регионе снизились вдвое по сравнению с пиковым значением в 2018 году, подчёркивается в статье. «Европа хорошо снабжена — как никогда прежде, — и «Газпром» однозначно теряет своё влияние. Газовый рынок Евросоюза встал на путь диверсификации», — заявил в интервью Bloomberg Джонатан Лэм, старший аналитик в чешском инвестиционном банке Wood & Company. 

Политика в сфере изменений климата тоже повлияла на расчёты рынка касательно того, когда может понадобиться «Северный поток — 2», поясняет автор: «Когда этот проект находился на стадии планирования, природный газ считался тем видом топлива, который сможет заменить собой уголь и применяться наряду с энергией солнца и ветра в Европе. С тех пор стоимость возобновляемых энергоресурсов упала  что, в свою очередь, ослабило аргументы в пользу горючих ископаемых». В то же время защитники окружающей среды всё активнее выступают против строительства новой газовой инфраструктуры, особенно если учесть, что к 2050 году Европа намеревается сократить объёмы выбросов от сгорания органического топлива до нуля, говорится в статье. 

Между тем Германия и Россия больше всех заинтересованы в реализации этого проекта, потому что он позволит увеличить поставки газа и положительно скажется на ликвидности в торговых узлах на континенте, увеличив прибыль энергетических компаний по всему региону, подчёркивает автор. По его мнению, дальнейшая отсрочка обеспечит рынкам время для того, чтобы приспособиться к похолоданию и воздействию пандемии на потребление газа. Аналитики также высказывают предположения, что эта зима будет намного холоднее предыдущей и температуры в Европы будут ниже средних значений, особенно в четвёртом квартале. 

Поэтому, даже если этой зимой Европа сумеет справиться и без «Северного потока — 2», однако с возобновлением экономического роста спрос на газ тоже может вырасти. И это станет ещё одним дополнительным аргументом в пользу этого газопровода, считает Джулиен Хоарау, аналитик из компании Engie EnergyScan.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, спрос на природный газ будет оставаться более или менее неизменным в течение ближайших пяти лет. «На первый взгляд, пока никаких физических рисков нет. Но дальнейшие отсрочки с введением «Северного потока — 2» в эксплуатацию, скорее всего, повлияют на оптовые цены на газ в Европе. Возможно, возникнет более выраженная потребность в создании запасов, чтобы сбалансировать европейские газовые системы. Также потребуется увеличить объёмы импорта СПГ», — заключил Хоарау в интервью Bloomberg.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
газ газопровод Газпром Германия Европа карантин коронавирус переговоры Россия Северный поток США экономический кризис энергетика энергобезопасность энергопотребление эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров