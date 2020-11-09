CNN: США подошли к очередной мрачной отметке — 10 млн случаев COVID-19

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16:28 Журналист: Василевский и Кучеров просят деньги за интервью Журналист Алексей Шевченко высказался о сотрудничестве агента Дэна Мильштейна и российских хоккеистов «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

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16:14 Shell обжаловала решение Польши по «Северному потоку — 2» Компания Shell заявила, что категорически не согласна с решением польского Управления по охране конкуренции и потребителей UOKiK, обвинившего «Газпром» и европейские компании в не согласованном с властями Польши создании совместного предприятия по проекту «Северный поток — 2».

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15:57 Ковалёв может провести следующий поединок в России Российский боксёр Сергей Ковалёв может провести бой на родной земле.

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15:15 Источник: «Краснодар» не планирует увольнять Мусаева Руководство ФК «Краснодар» не планирует увольнять главного тренера команды Мурада Мусаева.

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14:01 Надаль побил рекорд Коннорса по длительности нахождения в топ-10 рейтинга АТР Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль проводит 790-ю неделю подряд в топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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13:40 Глава ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

13:33 Путин на встрече с Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии Очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом в формате конференции.

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