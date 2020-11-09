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CNN: США подошли к очередной мрачной отметке — 10 млн случаев COVID-19

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США вот-вот преодолеют очередную мрачную отметку — 10 млн случаев заболевания коронавирусом, передаёт CNN. При этом американские эксперты настаивают на том, что властям необходимо принять меры по смягчению последствий от пандемии.
CNN: США подошли к очередной мрачной отметке — 10 млн случаев COVID-19
Reuters

Соединённые Штаты стремительно приближаются к очередной мрачной отметке — 10 млн выявленных случаев заболевания коронавирусом, сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

При этом по состоянию на вечер воскресенья общее количество случаев уже перевалило за отметку 9,9 млн, при этом за последние сутки были зарегистрированы почти 101 тыс. новых случаев и 453 смерти.

С наступлением осени, как отмечается в статье, в США регулярно начали фиксировать рекордные показатели по количеству заболевших, госпитализированных и ежедневных смертей. Эксперты настаивают на необходимости принять меры по борьбе с распространением COVID-19, поскольку в ближайшие недели, по их словам, ключевые показатели, возможно, продолжат расти.

«Мы увидим, что число этих случаев действительно начнёт резко расти», — сказал каналу CNBC бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб.

По его словам, с вирусом можно бороться с помощью введения в штатах мер, направленных на смягчение негативных последствий от пандемии, однако США в настоящее время этого не делают. Готлиб также подчеркнул, что отсутствие вмешательства со стороны государства может привести к проблемам в декабре и январе.

Как отмечает CNN, в воскресенье утром общее количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 50 млн, причём больше всего от пандемии пострадали США, Индия, Бразилия и Россия. По данным Университета Джонса Хопкинса, на них приходится более половины выявленных случаев.

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