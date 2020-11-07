CNN: США обновили рекорд по числу новых случаев Covid-19

В США в пятницу было зарегистрировано 125596 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало рекордным суточным показателем с начала пандемии, сообщает CNN. Как отмечается в материале канала, в ряде штатов больницы скоро будут переполнены, и местные власти начинают ужесточать карантинные ограничения несмотря на то, что многие граждане уже от них устали.

США в пятницу обновили рекорд по новым случаям коронавирусной инфекции за сутки — в этот день в стране было зарегистрировано 125596 новых заражённых, что стало самым большим показателем с начала пандемии, передаёт CNN.

Как пишет сайт канала, по данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру пятницы было также зафиксировано как минимум 1137 смертей от коронавируса. При этом, как сообщает спецпроект журнала The Atlantic по отслеживанию ситуации с Covid-19 в США, число американцев, госпитализированных с инфекцией, на данный момент составляет 54 тыс., из которых 11 тыс. находятся в реанимационных отделениях.

По данным CNN, официальные лица по всей стране предупреждают, что в больницах скоро могут закончиться места, и дальнейшее увеличение числа госпитализированных граждан приведёт к росту смертности. Эпидемиолог Мар Липсич из Гарвардского университета заявил в пятницу, что число новых случаев в сутки на протяжении следующего месяца может увеличиться вдвое. В свою очередь, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в течение следующих двух с половиной недель пандемия может унести жизни ещё 31 тыс. человек .

Рекорды по заболевамости наблюдаются не только на общеамериканском уровне, но и в отдельных регионах — в частности, в четверг рекордное количество новых случаев было зарегистрировно в общей сложности в тринадцати штах, включая Колорадо, Иллинойс, Индиану, Айову, Мэн, Миннесоту, Небраску, Нью-Гэмпшир, Северную Дакоту, Огайо, Оклахому, Юту и Западную Виргинию. Кроме того, по крайней мере в 38 штатах число новых случаев оказалось выше, чем неделей ранее, а тенденция по снижению наблюдается лишь в двух — Алабаме и Теннесси.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусной инфекцией с начала пандемии переболели как минимум 9732932 человека, а число погибших от Covid-19 составило 236064. The Atlantic сообщает, что в шестнадцати штатах (в том числе Аляске, Айдахо, Индиане, Айове, Канзасе, Кентукки, Миннесоте, Миссури, Монтане, Небраске, Северной и Южной Дакоте, Огайо, Юте, Висконсине и Вайоминге) в пятницу также были зафиксированы рекордные показатели по госпитализациям. Администрация Канзас-Сити ранее объявила о том, что городские больницы скоро не смогут принимать больных — в семи местных сетях клиник сообщили, что городская система здравоохранения может в течение ближайших дней оказаться перегруженной. А департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо заявил в пятницу, что число заражённых, которым требуется госпитализация, растёт быстрее, чем прогнозировали ранее, и что штат уже достиг рекордных показателей по количеству госпитализированных больных с Covid-19.

По мере ухудшения ситуации по всей стране, федеральные и местные чиновники начинают предпринимать новые меры для сдерживания распространения вируса даже несмотря на то, что многие граждане измотаны ограничениями, говорится в материале CNN. Так, власти штатов Род-Айленд и Орегон, а также администрация города Денвер ввели комендантский час. Кроме того, в Орегоне с 11 ноября округа, где число новых случаев за минувшие две недели превысит 200 на 100 тыс. человек населения, будут обязаны вводить режим «социальной паузы», в рамках которого массовые мероприятия в частных жилищах будут ограничены шестью участниками, а спортивные залы, музеи и рестораны смогут принимать не более 50 человек одновременно, причём в ресторанах также нельзя будет собираться компаниями более шести.

По данным CNN, журнал Science Advances в пятницу опубликовал результаты нового исследование учёных Колумбийского университа, которые, смоделировав распространение вируса, пришли к выводу, что если бы власти США к началу мая смогли бы предотвратить более 59 тыс. смертей, если бы начали вводить карантинные ограничения за две недели до того, как это было сделано — то есть, не 15, а 1 марта. Как подчёркнули учёные, даже если бы правительство перешло к решительным мерам 8 марта, удалось бы избежать 32 тыс. смертей, а число подтверждённых случаев было бы на 600 тыс. меньше.