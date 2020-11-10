Зеленский о заражении коронавирусом: я знал, что мимо не пройдёт

Владимир Зеленский знал, что он может заразиться коронавирусом, поскольку находится в зоне риска из-за специфики своей должности. Как сообщают «Вести», на своей странице в Facebook президент Украины написал, что работа президента не позволяет быть полностью изолированным, поскольку без личного общения, встреч и коммуникации нельзя быть эффективным.

Президент Украины Владимир Зеленский знал, что он может заразиться коронавирусом, так как находится в зоне риска из-за специфики своей должности. Как передают «Вести», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ещё с начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдёт и мимо меня. Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные. К сожалению, должны принять для себя такую ​​аксиому: пока не будет надёжной вакцины — каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность вытянуть тяжёлые формы», — написал украинский президент.

По его словам, работа президента не позволяет быть полностью изолированным, поскольку без личного общения, встреч и коммуникации нельзя быть эффективным.

«Я сразу был в зоне большого риска. Но мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везёт больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И всё возможно», — отметил Зеленский.

Президент также выразил своё удивление тем фактом, что политические оппоненты в соцсетях радуются его болезни.

«Это уже за гранью человечности. На мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат», — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что коронавирус — очень коварная инфекция и её главная опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем.

«Я никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, потерявших человеческие качества», — написал он в своей публикации.

Зеленский также отметил успехи Украины в борьбе с COVID-19.

«Украина прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем к способности справляться, когда у нас и 10 тысяч заражений ежесуточно, и делать уже по 50 тысяч тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине», — напомнил он.

В завершение президент пожелал украинцам хорошего здоровья и поблагодарил всех, кто желает ему скорейшего выздоровления.

«Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов», — резюмировал Владимир Зеленский.