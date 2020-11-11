Le Parisien: во Франции закрытые магазины игрушек рискуют потерять почти половину дохода

Прекратившие работу на время карантина магазины игрушек во Франции могут лишиться 48% годовой выручки, если их не откроют к Рождеству, сообщает Le Parisien со ссылкой на доклад аналитической компании NPD Group. Продажи онлайн не смогут компенсировать потери и ответить на все запросы из-за сложной логистики.

За несколько недель до Рождества магазины игрушек пытаются выжить: едва они компенсировали свои потери во время первого карантина и закончили в плюсе в конце октября (+0,4%), как новый карантин опять нарушил хрупкое равновесие, пишет Le Parisien со ссылкой на официальное заявление компании NPD Group, изучающей рынок.

Согласно докладу компании, в ноябре-декабре в магазинах игрушек совершается 48% годовых продаж: связанные с праздниками покупки составляют €1,7 млрд. Если закрыть специализированные магазины и ряды с игрушками в гипермаркетах в этот период, сектор недосчитается «770 миллионов евро упущенной выгоды».

«Две трети рождественских покупок совершаются в гипер- или супермаркетах и специализированных магазинах», — объясняет эксперт NPD Group в области рынка игрушек Фредерик Тутт. Он рассказал агентству AFP, что онлайн-магазины не смогут справиться со спросом, потому что такой тип спроса требует «больше времени и сотрудников», при этом «перевозчики будут перегружены». Как отмечается в докладе компании, сектор по продаже игрушек переживает сложное время и должен привести к последствиям на национальном уровне, затронув, в частности, местных производителей и мелких предпринимателей.

Как напоминает французская газета, после введения нового карантина в рамка борьбы с распространением эпидемии правительство предписало закрыть магазины с товарами «не первой необходимости». Позднее оно также обязало закрыть ряды с такими товарами в гипермаркетах для соблюдения «справедливости». В связи с этим продавцы всех секторов вышли на забастовки, требуя с 13 ноября возобновить работу всех магазинов, отмечает Le Parisien.