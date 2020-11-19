Guardian: несмотря на пандемию, Джонсон идёт на небывалое со времён Тэтчер увеличение оборонного бюджета

Британский премьер Борис Джонсон намерен объявить о небывалом со времён Маргарет Тэтчер увеличении военных расходов на £16,5 млрд в ближайшие четыре года, пишет The Guardian. Причём глава правительства Великобритании идёт на этот шаг, несмотря на то что госбюджет Соединённого Королевства и так напряжён до предела из-за пандемии коронавируса.
Британский премьер Борис Джонсон согласился увеличить военные расходы в ближайшие четыре года на сумму £16,5 млрд, пишет The Guardian. Причём произошло это в то самое время, когда бюджет Соединённого Королевства и так напряжён до предела.
Более того, ранее стало известно, что британские власти урезали помощь иностранным государствам на несколько миллиардов фунтов.
По словам экспертов, это самое крупное в реальном выражении увеличение оборонного бюджета со времён премьера Маргарет Тэтчер.
Часть выделяемых средств пойдёт на создание национальных киберсил — группы компьютерных хакеров, которые будут проводить наступательные операции, а часть — на новое космическое командование, предназначенное для защиты орбитальных спутников и запуска собственных ракет.
О предстоящем увеличении военных расходов стало известно всего через несколько недель после того, как британские министры выступили против расходования дополнительных денежных средств на бесплатное школьное питание в праздничные дни.
Джонсон подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю пандемию, он принял это решение, поскольку «защита королевства должна быть на первом месте».
Как отмечает The Guardian, британский премьер-министр также стремится показать избранному президенту США Джо Байдену, что Великобритания хочет после брексита обладать сильным военным потенциалом.
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