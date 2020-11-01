Guardian: нерешительность Джонсона обернулась для Англии жёстким карантином

Борис Джонсон объявил, что со следующей недели в Англии на месяц вводится режим изоляции, который среди прочего подразумевает закрытие ресторанов и некоторых магазинов. По мнению критиков, этих строгих ограничений и их негативных экономических последствий можно было избежать, если бы британское правительство прислушалось к мнению экспертов и ввело карантин раньше, пишет The Guardian.

Борис Джонсон «сделал неожиданный поворот на 180º» и объявил о введении месячного карантина на всей территории Англии. Премьер-министр пошёл на этот шаг на фоне обвинений в том, что нерешительность и промедление правительства лишит жизни и средств существования многих британцев, пишет The Guardian.

Предлагаемая властями Соединённого Королевства серия мер борьбы с распространением COVID-19 начнут действовать в следующий четверг. Они останутся в силе до 2-го декабря, отмечает издание.

В соответствии с новыми мерами, второстепенные магазины и заведения, а также пабы и рестораны будут закрыты. Школы, колледжи и университеты продолжат свою работу. Людям советуют покидать свои жилища только в случае необходимости, например, если они не могут работать из дома, для походов в магазин за продуктами, физических упражнений, посещения врача или ухода за уязвимыми категориями граждан.

Последним и лицам старше 60 лет рекомендуется быть особенно осторожными и свести к минимуму свои социальные контакты, но официального требования защитить себя озвучено не будет. Правительственные источники сообщили изданию, что «ограниченные по времени» меры затем позволят вернуться к региональному подходу.

Ещё один важный шаг — первоначальная схема административного отпуска, по которой государство выплачивало рабочим 80% заработной платы, сохранится на время нового карантина. Даже несмотря на то, что министры сопротивлялись её продлению.

На пресс-конференции Джонсон заявил, что он решил возобновить общенациональную изоляцию, потому что «число смертей могло достичь нескольких тысяч в день». По его словам, вирус «распространяется даже быстрее, чем предполагалось во взвешенном худшем сценарии» научных советников правительства.

Главный научный консультант премьера Патрик Валланс сказал, что полученные данные рисуют «очень мрачную картину». Он предупредил, что за зиму может погибнуть «вдвое больше британцев, чем при первой волне».

Ещё более месяца назад правительственная Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (Sage) призывала Джонсона ввести «короткий карантин», но получила отказ. В то время в Великобритании в среднем регистрировалось 4964 новых случая в день,1502 госпитализации и 28 смертей. Накануне в стране было зафиксировано 21 915 случаев, более 10 тыс пациентов с COVID-19 находились в больницах и 326 умерли, обращает внимание The Guardian.

Джонсон сказал, что он по-прежнему считает, что региональный подход был «правильным». Однако, по его мнению, правительству «пришлось уступить перед лицом природы». Он подчеркнул, что отказ от новых ограничений приведёт к перегрузке системы здравоохранения, в результате чего врачам и медсёстрам придётся выбирать, «кому жить, а кому умирать».

«В этом году Рождество будет другим, возможно, совсем другим, — заявил премьер. — Но я искренне надеюсь, что если мы примем жёсткие меры сейчас, то семьи по всей стране смогут воссоединиться». Он добавил, что, хотя новый карантин будет не таким строгим, как весной, «основная идея не изменилась: оставайтесь дома, защищайте Национальную систему здравоохранения и спасайте жизни».

Примечательно, что менее двух недель назад Джонсон критиковал лейбористов, которые призывали ввести карантин. Лидер партии Кир Стармер предупреждал, что промедление приведёт к «человеческим и экономическим потерям». Кроме того, пойдя на эту меру, премьер фактически признал, что принятая в Англии трехуровневая система, предназначенная для сдерживания локальных вспышек, не сработала.

В приватных беседах научные советники правительства также выражают недовольство политикой Джонсона. Они говорят, что опасения относительно того, что ситуация с COVID-19 может выйти за пределы наихудших сценариев, существовали на протяжении уже нескольких недель.

Источники издания также выразили обеспокоенность по поводу нежелания Даунинг-стрит предпринимать какие-либо шаги, которые могли выглядеть в глазах общества непопулярным. Они добавили, что ограничения были бы не столь суровыми и продолжительными, если бы власти приняли их раньше.

Министров уже предупреждают, что второй общенациональный карантин ударит по экономике с той же силой, что и рецессия, последовавшая за финансовым кризисом 2008 года. Отраслевые эксперты говорят, что без дальнейшей государственной поддержки розничные торговцы и гостиничный бизнес, многие из которых уже находятся на грани краха, присоединятся к растущей очереди обанкротившихся предприятий.