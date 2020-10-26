Independent: Джонсона раскритиковали за альянс британских консерваторов с неонацистами и крайне правыми в ПАСЕ

Борис Джонсон столкнулся с волной осуждения в свой адрес из-за ужасающего альянса в ПАСЕ британских консерваторов с неонацистскими и антимусульманскими партиями со всей Европы, пишет The Independent. При этом, как отмечается в статье, глава британского правительства подвергся критике за то, что отказался разорвать отношения между тори и европейскими крайне правыми.

Британский премьер Борис Джонсон столкнулся с растущим осуждением в свой адрес за «ужасающий» альянс британских консерваторов с неонацистскими и антимусульманскими партиями со всей Европы, пишет The Independent.



Произошло это после того, как пэр-консерватор лорд Ричард Балф рассказал о том, как глава правительства Великобритании отказался действовать в этом вопросе.



Дело в том, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы заключили необычный пакт с итальянскими «наследниками Муссолини», с эстонской партией, которая гордится военным коллаборационизмом с Гитлером, и с прочими крайне правыми группами.



Как заявил пэр-консерватор, его неоднократные попытки убедить премьер-министра принять меры были отвергнуты. В частности, ему было сказано, что всё это происходит «далеко, и никто этого не понимает».



Вместо этого пэра выгнали из Европейской группы консерваторов за то, что он направил в офис премьер-министра свой протест в связи с тем, что эта группа «пригласила» к сотрудничеству крайне правых из так называемого Демократического альянса.



«Это ужасно, — заявил лорд Балф изданию The Independent, — мы не должны связываться с ними».



Бывшие министры из числа консерваторов, а также участники антифашистских движений призывают теперь премьер-министра вмешаться и разорвать связи с экстремистскими партиями.



Стивен Доррелл, бывший министр здравоохранения, а ныне лидер Европейского движения, сказал: «То, что премьер-министру приходится думать о том, приемлемо это или нет, является печальным отражением современной политики консерваторов. Тут речь идёт о том, чтобы делать общее дело с людьми, против ценностей которых предыдущие поколения консерваторов выступали с оружием в руках».



Как напоминает издание, во фракцию «Европейская группа консерваторов и Демократический альянс» входят 85 членов ПАСЕ. В этой коалиции есть представители не только хорошо известных антииммигрантских партий «Альтернатива для Германии» и «Лига Севера», но и других ещё более радикальных партий. Например, от партии «Братья Италии», которая появилась из фашистского движения, или от Консервативной народной партии Эстонии, которая участвуют в ежегодном марше в память об эстонском легионе СС.