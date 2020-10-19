Daily Mirror: Джонсон задумался об отставке — премьерской зарплаты не хватает на жизнь

Борис Джонсон намерен покинуть свой пост в следующем году, пишет Daily Mirror со ссылкой на источники в Консервативной партии. По информации издания, глава британского правительства недоволен тем, что сейчас он зарабатывает порядка £150 тыс. в год — меньше, чем он получал ежемесячно до своего премьерства.

В Консервативной партии считают, что Борис Джонсон планирует уйти со своего поста весной следующего года. По словам законодателей, в частных беседах глава британского правительства жалуется, что ему не удаётся прожить на премьерскую зарплату, которая составляет чуть более £150 тыс в год, пишет Daily Mirror.

Существуют причины, по которым Джонсон не торопится покинуть Даунинг-стрит. В следующие полгода он хочет разобраться с брекситом и убедиться, что страна благополучно пережила пандемию COVID-19, считают источники издания.

Вместе с тем, согласно информации Daily Mirror, действующий премьер завидует своей предшественнице Терезе Мэй, которая со времени своей отставки заработала на чтении лекций более £1 млн. Предполагается, что Джонсон способен получить как минимум в два раза больше.

У других бывших глав британского правительства тоже не возникают проблемы с заработком. Дэвид Кэмерон получает £120 тыс за одно выступление, а доход Тони Блэра от лекций и консультаций оценивается в £22 млн.

Незадолго до своего назначения премьером Джонсон получал за два выступления £160 тыс в месяц. Кроме того, ему платили £23 тыс за ежемесячную колонку в одном из британских изданий.

«У Бориса как минимум шестеро детей. Некоторые из них достаточно маленькие и нуждаются в финансовой помощи. Кроме того, ему пришлось заплатить бывшей жене Марине Уилер кучу денег по условиям их развода», — заявил изданию один из депутатов-тори.

Джонсону также нужно подумать о будущем образовании своего шестимесячного сына Уилфреда. Его обучение в Итоне, где учился сам премьер, будет обходиться в £42, 5 тыс в год, обращает внимание Daily Mirror.

По мнению однопартийцев, хотя Джонсону не терпелось стать премьером, сама работа его особо не прельщает. «Борис — типичный ловелас. Его больше интересует сама погоня, чем трофей», — пояснил один из собеседников издания.

Между тем в правительстве уже наблюдается «лихорадочная закулисная деятельность» претендентов на премьерское кресло. В списке преемников Джонсона пока значатся пять человек: канцлер казначейства Риши Сунак, министр иностранных дел Доминик Рааб, глава секретариата кабмина Майкл Гоув, бывший министр здравоохранения Джереми Хант и экс-министр обороны Пенни Мордаунт.

Фаворит букмекеров — Риши Сунак, который добился выплаты компенсаций на сумму £300 млрд в рамках борьбы с COVID-19. Доминику Раабу играет на руку то, что он замещал Джонсона, пока тот находился в госпитале с коронавирусом.

Джереми Хант также не теряет надежды, несмотря на то, что проиграл в прошлогоднем соревновании за лидерство. Он пытается добиться расположения среди членов палаты общин, заключает Daily Mirror.