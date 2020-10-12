Times: «паникующий» Лондон списывает Трампа со счётов и налаживает связи с Байденом

Британские власти всерьёз сомневаются, что действующему президенту США удастся одержать победу на грядущих выборах. Поэтому дипломаты и министры Соединённого Королевства пытаются улучшить отношения с командой Джо Байдена, которого они считают «главным претендентом на кресло в Белом доме», сообщает The Sunday Times.

После того, как на возмножности переизбрания Дональда Трампа был «поставлен крест», британские министры получили приказ наладить связи с «главным претендентом на кресло в Белом доме» — Джо Байденом. В «паникующем» правительстве опасаются, что Соединённое Королевство может остаться не у дел, если к власти в США придёт бывший вице-президент, сообщает The Sunday Times.

По словам издания, Бориса Джонсона предупредили, что Трампу грозит «сокрушительное поражение». При этом его оппоненты-демократы намерены нанести исторический «тройной удар» — взять под контроль президентский пост, сенат и палату представителей.

В прошлом месяце британскому кабинету министров были представлены данные опросов и компьютерных моделей, согласно которым шансы Байдена на победу составляют более 70%. Недавние исследования общественного мнения показали, что этот показатель вырос до 85%.

На прошлой неделе Джонсон беседовал с американским президентом и пожелал ему успехов на выборах, несмотря на официальное решение не занимать чью-либо сторону. Но один высокопоставленный тори сказал изданию: «На Даунинг-стрит (официальная резиденция премьер-министра. — ИноТВ) списывают Трампа со счётов».

Министр иностранных дел Доминик Рааб недавно посетил Америку, где он встретился со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и другими конгрессменами. Среди прочего глава британского МИД беседовал с Крисом Кунсом, которого в сенате называют «заклинателем Байдена», а также с демократом Ричардом Нилом, которого считают влиятельной персоной на Капитолийском холме, обращает внимание The Sunday Times.

Параллельно с этим британский посол в Вашингтоне Карен Пирс «добивается расположения» советников Байдена по внешней политике Тони Блинкена и Джейка Салливана, которым прочат места в его администрации. При этом сами помощники бывшего вице-президента избегают общения с иностранными дипломатами после «скандала, вызванного контактами команды Трампа с Россией перед последними выборами», утверждается в статье.

Правительство Джонсона ожидает «тернистый путь» в случае победы Байдена. В прошлом месяце кандидат в президенты написал в Twitter, что он «не может позволить» заключить торговую сделку между Великобританией и США, если в этом случае Северная Ирландия «станет жертвой брексита».

Кроме того, по мнению дипломатов, Байден будет прохладно относиться к премьеру из-за его комментариев о Бараке Обаме. Во время референдума по брекситу 2016 года Джонсон раскритиковал тогдашнего президента США за то, что он испытывает «наследственную неприязнь к британской империи из-за своего отчасти кенийского происхождения», напоминает издание.

«Демократы это помнят. Они также считают Трампа отвратительным и чудовищным, и люди, которые подлизывались к нему, будут наказаны. Ангела Меркель ему не льстила. Макрон льстил, а затем занял жёсткую позицию», — заявил изданию один из чиновников, добавив, что однопартийцы Байдена, как и он сам, не испытывают особого восторга относительно брексита.

Британские дипломаты в Америке предполагают, что Байден будет отдавать предпочтение транстихоокеанскому торговому партнёрству или даже сделке с ЕС, а не двусторонним отношениям с Великобританией. С другой стороны, он может учесть то, что Лондон помогал сохранить ядерную сделку с Ираном, в составлении которой участвовал бывший вице-президент. Кроме того, согласно прогнозам, в случае его победы США станут более активно поддерживать НАТО.

В то же время переизбрание Трампа также может обернуться проблемами для Даунинг-стрит. Вуди Джонсон, посол США в Лондоне, уже заявил, что Америка резко повысит тарифы на шотландского лосося, если Великобритания не примет «хлорированную» курицу из США в рамках торговой сделки.

В своих недавних мемуарах бывший британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок утверждает, что Джонсон был «очарован» Трампом и увидел в нём «родственную душу». Но многие высокопоставленные чиновники считают, что сравнение двух лидеров вредит премьеру. Более того, один из советников Даунинг-стрит Доминик Каммингс призвал министров воздержаться от публичного взаимодействия с администрацией Белого дома, подчёркивает The Sunday Times.