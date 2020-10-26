Tagesspiegel: без Великобритании ЕС сможет действовать лишь вполсилы

После брексита Евросоюз будет двигаться вперёд лишь вполсилы, а его значение на международной арене заметно снизится, считает корреспондент газеты Der Tagesspiegel Герд Аппенцеллер. По его мнению, Европе в любом случае придётся продолжать сотрудничество с Лондоном, и лучше найти для этого пути, на которых она не будет постоянно блокировать собственные решения.

Без Великобритании Евросоюз будет двигаться вперёд лишь в половину силы, пишет корреспондент газеты Der Tagesspiegel Герд Аппенцеллер. По его мнению, ЕС придётся поддерживать тесные контакты с Лондоном и после брексита — а также искать для этого пути, на которых Европа не будет постоянно блокировать сама себя.

Сейчас велика вероятность, что брексит всё-таки останется нерегулируемым, отмечает автор издания. Однако даже если договориться с Борисом Джонсоном по поводу будущего сосуществования Евросоюза и Соединённого Королевства не удастся, одно наверняка останется неизменным: британцы покинут общую европейскую платформу. «Это ослабляет ЕС и умаляет роль, которую он мог бы играть в мировой политике», — подчёркивает немецкий журналист.

Во всё менее гармоничном оркестре больших и средних сил, России, США, Китая, Турции и Бразилии, Евросоюз без Великобритании будет восприниматься уже не столь серьёзно, уверен Аппенцеллер. Великобритания остаётся членом НАТО, однако брексит фактически превращает Европу в союз, который будет иметь меньше веса в том, что касается физической и военной мощи.

На международном уровне Великобритания с Северной Ирландией сохраняет статус империи со связями по всему миру. Не последнюю роль среди них играют контакты глобальной сети спецслужб Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Канады и США. И всё это ЕС потеряет, если не сумеет найти новых путей сотрудничества с Лондоном, предостерегает автор статьи.

В этом же направлении думает бывший директор фонда науки и политики Фолькер Пертес. В беседе с представителями Der Tagesspiegel он процитировал слова уполномоченного по вопросам внешней политики ЕС Жозефа Борреля о том, что Европа должна заново учиться «языку власти». С точки зрения Пертеса, принцип единогласного принятия решений во внешней политике и в политике безопасности является в этой сфере одним из основных препятствий. Однако для того, чтобы изменить этот принцип, необходимо добиться единогласного решения по данному вопросу, а это также едва ли представляется возможным.

В этом смысле помочь могла бы идея французского президента Макрона, которая делает возможным продолжение сотрудничества с Великобританией и позволяет сойти с пути принудительного выполнения принципа единогласного принятия решений, пишет немецкая газета.

Как поясняет издание, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Макрон в разговоре с её председателем Вольфгангом Ишингером уже не впервые предложил создать европейский Совет безопасности. Он может быть сформирован по принципу аналогичного института ООН, но отказаться от парализующего инструмента права вето.

В этот совет после выхода из ЕС могла бы войти и Великобритания — таким образом она осталась бы включённой в континентальную политику, а необходимость в единогласном принятии решений во внешней политике и политике безопасности была бы преодолена. Тогда Европа смогла бы снова заговорить на «языке власти» и ослабить «корсет действующих договорённостей», заключает журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel.