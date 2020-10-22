Times: ради общего блага — Британия запретит въезд на свою территорию гражданам ЕС с судимостью

Со следующего года Великобритания введёт автоматический запрет на въезд в страну гражданам ЕС, которые отсидели в тюрьме более года, пишет The Times. Тем не менее, как отмечает газета, высока вероятность того, что страны ЕС введут в отношении Великобритании те же правила, что может закрыть некоторым британцам путь в Европу.

Начиная со следующего года, гражданам ЕС, которые отсидели в тюрьме более года, будет автоматически запрещён въезд на территорию Великобритании, пишет The Times со ссылкой на заявление министра внутренних дел этой страны Прити Пател.

С 1 января при въезде в Великобританию все граждане ЕС будут проверяться на судимость, причём это коснётся даже тех лиц, которые прибывают в страну в отпуск. Автоматический запрет распространяется на всех, кто был осуждён на тюремный срок длительностью один год и более. Между тем, лица, которые совершили менее тяжкие преступления, также могут столкнуться с подобным запретом, однако в таких условиях британские власти собираются рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке.

Новое правило распространяется на всех граждан ЕС, которые получил уголовную судимость за последние 12 месяцев, а также на всех лиц, чьё пребывание на британской территории считается «не идущим на благо общества».

Хотя нынешние изменения в законе уравняют в иммиграционном плане граждан ЕС с гражданами других стран, реализовать на практике их, скорее всего, будет несколько легче.

Дело в том, что в рамках сделки по брекситу Лондон ведёт переговоры о сохранении доступа к базе уголовных дел ЕС. В случае успеха Великобритания сможет сверять личную информацию путешественников, которую собирают авиакомпании и паромные фирмы, с европейской базой данных. Тем не менее другие члены ЕС, скорее всего, отплатят Великобритании той же монетой, что может привести к тому, что некоторые британские подданные с судимостью не смогут попасть в Европу.

Нынешние правила означают, что британские чиновники должны доказать, что преступники ЕС, прибывающие в Великобританию, представляют собой «настоящую и весьма серьёзную угрозу» для общества. Тем не менее суждения о подобных угрозах не могут основываться исключительно на предыдущих приговорах. Это, в частности, привело к ряду громких дел, в которых граждане ЕС с предыдущей судимостью сумели въехать на британскую территорию, где совершили более тяжкие преступления.

Между тем, пострадать от новых правил могут далеко не только лица с судимостью. Путешественникам может быть отказано во въезде в том случае, если они нарушают таможенные правила или демонстрируют антиобщественное поведение вроде агрессивного попрошайничества. Подобным лицам может быть предписано покинуть страну.

Из новых правил также могут быть исключения — в их числе и случаи, когда запрет на въезд в Великобританию будет противоречить Европейской конвенции по правам человека или же когда преступления въезжающих на британскую территорию лиц не классифицируются Лондоном как таковые.

По мнению министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, в результате этих мер её страна станет безопаснее. «Слишком долго правила ЕС вынуждали нас принимать опасных иностранных преступников, которые пренебрегают нашими ценностями и угрожают нашему образу жизни», — подчеркнула она.