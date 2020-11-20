N-TV: в Германии хотят запретить праздничные фейерверки на Рождество

Многие немецкие политики высказались за запрет фейерверков в ходе грядущих рождественских праздников, сообщает N-TV. Они отмечают, что фейерверки обычно сопровождаются употреблением алкоголя и массовыми собраниями людей, что нежелательно в условиях пандемии коронавируса.

Ряд немецких политиков и члены полицейских профсоюзов требуют запрета фейерверков на время рождественских праздников, пишет N-TV. Причина заключается в том, что к запуску фейерверков обычно относятся употребление алкоголя и собрание больших групп людей, что нежелательно в нынешних условиях.

За запрет фейерверков в этому году выступили депутат бундестага от партии ХСС Михаэль Куффер, а также министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль. «Во время Хеллоуина у нас было весьма спокойно. Я хотел бы, чтобы на Рождество было так же», — заявил Ройль.

В Берлине за запрет фейерверков выступила партия зелёных, отметившая, что Германия должна последовать примеру Нидерландов, где соответствующий запрет уже введён: причём он распространяется как на запуск, так и на саму покупку фейерверков.

Как сообщает N-TV, пока в Германии запрет фейерверков был согласован на семи островах Восточной Фризии. Издание напоминает, что дискуссия о запрете фейерверков не нова для ФРГ. В 2019 году немецкая редакционная сеть RND опубликовала опрос, в котором идею запрета фейерверков на Рождество поддержало 57% респондентов.