Sud Ouest: закрыты станции, не горы — Мартен Фуркад призвал французов поддержать зимние спорткомплексы
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад призвал французов поехать во время праздников на горнолыжные курорты, несмотря на закрытые подъёмники и недоступное снаряжение, сообщает Sud Ouest.
La montagne ne se résume pas aux pistes de ski, aujourd’hui plus que jamais ses autres acteurs ont besoin de vous.— Martin Fourcade (@martinfkde) November 26, 2020
2/2 @esf_officiel @DSkiables @FranceMontagnes
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