Le Figaro: сезон испорчен — горнолыжные курорты Франции протестуют против запрета на работу в рождественские каникулы

Представители горнолыжной отрасли были разгневаны отказом Эммануэля Макрона открыть зимние курорты Франции к рождественским праздникам, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, в этот период профессионалы сферы обычно зарабатывают до четверти своей сезонной выручки. Для многих владельцев бизнеса начинать сезон в конце января, зная, что и этот период не будет прибыльным ввиду отсутствия иностранных туристов, и вовсе не имеет смысла, замечает газета.

Заверив во вторник вечером, что рассмотрение вопроса об открытии горнолыжных курортов на Рождество «представляется невозможным», Эммануэль Макрон вызвал гнев работников французских гор и долин, сообщает Le Figaro. Профессионалы курортной отрасли (операторы горнолыжных склонов, владельцы отелей, торговцы) вот уже несколько недель занимались подготовкой к открытию и вместе с чиновниками отрабатывали санитарный протокол.

Хотя сезон предстоял неудачный из-за отсутствия иностранных клиентов, представители горнолыжного бизнеса рассчитывали, что французы помогут сократить убытки. Несмотря на напряжённую обстановку в больницах Савойи и Верхней Савойи, никто не хотел верить, что сезон будет урезан, замечает издание. Тем более что предыдущий также был преждевременно остановлен введённым 15 марта карантином.

По словам газеты, многие чувствуют себя «одураченными» заявлениями президента. «В понедельник премьер-министр принял профессионалов горнолыжной сферы и объявил им, что решение об открытии будет принято в период с 5 по 10 декабря, — рассказывает генеральный директор Compagnie des Alpes, мирового лидера в сфере эксплуатации горнолыжных склонов, Доминик Марсель. — На следующий день мы с удивлением узнали, что решение практически уже было принято. Не надо торопиться». Как отмечает издание, работники отрасли продолжают выступать за открытие курортов на Рождество.

В среду министр экономики Бруно Ле Мэр объяснил, что власти хотят избежать возобновления эпидемии после праздников, которое заставило бы горнолыжные курорты закрыться на время февральских каникул — в самый разгар сезона, на который приходится 50% их активности. Тем не менее рождественские праздники позволяют индустрии заработать от 20% до 25% сезонной выручки, или €2,5 млрд. А потерянная на Рождество выгода никогда не наверстывается на Пасху, подчёркивает газета.

В этих условиях запрет на открытие курортов к Рождеству может иметь серьёзные последствия для остальной части сезона. Открытие в конце января с пониманием, что продолжение также не будет блестящим, по сути, не представляет никакого интереса, пишет Le Figaro. Ряд профессионалов, особенно владельцы отелей, могут принять решение не открываться до конца 2021 года.

Ожидаемое в ближайшие дни решение правительства будет зависеть от развития ситуации в области здравоохранения в стране и будет учитывать действия Австрии, Италии и Швейцарии. «Мы будем координировать свои действия с нашими европейскими соседями», — напоминает Le Figaro слова Эммануэля Макрона. Как уверяет основатель компании Pierre & Vacances Жерар Бремон, Австрия и Швейцария пока не заняли окончательной позиции, а в Италии и Германии, похоже, также решили закрыть курорты.

Как отмечает издание, компания Pierre & Vacances уже набрала 500 сезонных рабочих, однако её отели остаются закрытыми. Не дожидаясь маловероятного разворота в позиции правительства, команды получили новые указания. «Теперь мы будем стараться подготовиться к повторному открытию в конце января», — поясняет генеральный директор компании Ян Келлер. Гостям, забронировавшим номер на Рождество, были предложены другие даты пребывания, депозит или возврат средств.