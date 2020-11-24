Times: брексит поставил под угрозу будущее британских инструкторов по горным лыжам на курортах Европы

Граждане Великобритании, не обладающие высшей степенью подготовки инструктора по горным лыжам, потеряют возможность работать на европейских горнолыжных курортах после 31 декабря, пишет The Times. Как отмечает издание, продолжить свою работу более двух тысяч британцев смогут, лишь сдав в конце года сложный ISIA-тест, чтобы получить высшую степень подготовки инструктора.

Будущее британских инструкторов по горным лыжам на европейских курортах оказалось под угрозой из-за брексита, пишет The Times. Более двух тысяч граждан Великобритании, которые живут и работают на горнолыжных курортах в Европе, опасаются того, что их карьера может закончиться после окончания переходного периода.

Дело в том, что Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании аннулировало соглашение, разрешающее квалифицированным британским инструкторам работать в ЕС после 31 декабря. Речь идёт о выходе из формата ISIA-теста, общеевропейского теста для оценки уровня профессионального мастерства инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду, в разработке которого принимал участие и Лондон.

Это означает, что британские инструкторы, которым ранее уже была присвоена высшая квалификация, продолжат работу на европейских курортах, однако остальные не будут допущены к работе уже с 1 января 2021 года.

Среди инструкторов, которые ощутят на себе последствия брексита, оказалась британка Наташа Эдвардс. По словам девушки, последние семь лет каждую зиму она проводила за тренировками на горнолыжных трассах, чтобы осуществить свою мечту стать профессиональным лыжным инструктором.

Однако теперь, для того чтобы остаться работать в Альпах, Эдвардс придётся поторопиться получить высшую квалификацию до окончания 2020 года. Для этого 13 декабря в Альп-д’Юэз она примет участие в ISIA-тесте. Ей будет присвоена высшая степень подготовки инструктора, если в ходе состязания по гигантскому слалому она уложится в базовое время спуска, которое на этой трассе задают действующие спортсмены, плюс 24%.

По словам самой британки, она не против принять участие в соревновании, однако шокирована тем, что из-за выхода Великобритании из ЕС её мечта может оказаться под угрозой, если она не уложится в необходимое время.

«Это очень неприятно. Ты столько лет добиваешься чего-то, и вдруг тебе говорят, что на самом деле твою квалификацию могут вообще не признать. Это всё равно, что получить несколько дипломов и услышать, что они больше не принимаются в расчёт», — приводит издание слова девушки.

Как сообщает The Times, в субботу в британском правительстве заявили, что законодательство не повлияет на возможность британских инструкторов работать в Европе, добавив, что «это зависит от текущих переговоров с ЕС, а также от местных законов и нормативных актов в странах — членах союза».