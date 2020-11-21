Sky News: на сделку по брекситу в ЕС смотрят с оптимизмом — несмотря на разногласия

Высокопоставленные политики ЕС полагают, что сделка по брекситу почти согласована, несмотря на существующие разногласия по ключевым вопросам между Брюсселем и Лондоном, передаёт Sky News. В Европейском парламенте рассматривают сразу несколько вариантов, чтобы успеть ратифицировать будущее соглашение до окончания переходного периода 31 декабря.

В Брюсселе считают, что сделка по торговле и безопасности с Лондоном согласована на 95%, однако всё же обеспокоены возможными последствиями того, что сторонам так и не удастся прийти к соглашению, сообщает Sky News со ссылкой на конфиденциальные заметки европейских дипломатов.

Записи, сделанные высокопоставленными политиками, чьи имена или должности не раскрываются, в пятницу во время заседания, в ходе которого генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юхансон проинформировала их о состоянии дел на переговорах по брекситу, свидетельствуют об оптимизме в ЕС относительно возможности заключения сделки.

Как отмечает Sky News, заменившая главного переговорщика от ЕС по брекситу Мишеля Барнье Юхансон сообщила участникам встречи, что юридический текст сделки «доработан» почти во всех областях и «охватывает почти все темы». Сам Барнье был вынужден отправиться на самоизоляцию, после того как у одного из членов его команды был обнаружен коронавирус. Тем не менее, по словам генерального секретаря Еврокомиссии, разногласия в области доступа европейских рыбаков в британские воды и обеспечения равных условий для компаний с обеих сторон преодолеть пока не удалось.

«Великобритания не сделала существенных шагов по этим вопросам», — заявила Юхансон, добавив, что в отсутствие прогресса по данным вопросам о каком-либо экономическом партнёрстве речи не идёт.

В частности, недовольство Брюсселя вызывает тот факт, что Лондон продолжает настаивать на проведении ежегодных переговоров относительно доступа европейских рыбаков в британские воды после переходного периода. При этом переговорщики обсуждают компромиссный вариант, согласно которому после заключения сделки по брекситу в неё можно будет внести необходимые поправки.

По словам Юхансон, несмотря на все разногласия, сам Барнье полагает, что сделка с Великобританией возможна. Политик также отметила, что существует «обязательство найти приемлемые решения» для заключения сделки и её ратификации к окончанию переходного периода 31 декабря.

При этом стороны рассматривают различные варианты ускорения процесса заключения и ратификации соглашения. Так, одним из вариантов Sky News называет написание текста сделки только на английском языке. Тем не менее против предложения активно выступают французские дипломаты, полагающие, что это негативно отразится на «правовой определённости».

Согласно ещё одному варианту Европейский парламент проведёт экстренное заседание для ратификации договора в период между Рождеством и Новым годом. Хотя парламентарии признались Sky News, что согласны на экстренное голосование, они настаивают, что не должны спешить с принятием столь важного решения.

Третьим вариантом телеканал считает присвоение соглашению статуса «временного применения», подразумевающего, что оно вступает в силу в ожидании ратификации. Однако это предложение европейские дипломаты называют худшим из всех вариантов.