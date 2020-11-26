France 3 Оригинал

France 3: свет в конце туннеля — французы выдохнули с облегчением после смягчения карантина

Материал представлен в переводе ИноТВ
Французы с облегчением восприняли грядущее смягчение карантинных ограничений, анонсированное президентом Эммануэлем Макроном, передаёт France 3. Во время первого этапа увеличатся зона и время прогулки на свежем воздухе, а также откроются магазины и религиозные учреждения, при этом комендантский час и справки о перемещениях не отменяются.

28 ноября  дата, благодаря которой стал виден свет в конце туннеля. Начиная с этой субботы, занятия спортом и ежедневные прогулки больше не будут ограничены одним часом в пределах 1 км: теперь это будет три часа в радиусе 20 км. Есть от чего выдохнуть с облегчением и расслабиться.

ПАРИЖАНКА-1: Один час проходит очень быстро. Один километр в Булонском лесу — тоже: у нас даже не хватает времени обойти озеро. Поэтому… Нет, это будет настоящим глотком свежего воздуха.
 
ПАРИЖАНКА-2:  20 километров — это прекрасно!
 
ПАРИЖАНКА-3: Это поменяет места, где мы будем заниматься спортом, мы сможем гулять чуть дальше, а также почувствовать чуть больше свободы.
 
Что касается справок (о перемещении. — ИноТВ), они остаются обязательными, но список причин расширится. В эту субботу снова откроются магазины, и теперь будет разрешено покупать любые типы товаров. Также станет возможно посещать религиозные заведения.
 
Начиная с 15 декабря, если число заражений продолжит снижаться, будут отменены справки о перемещении и связанные с ним ограничения. Таким образом, французы смогут поехать на каникулы без территориальных ограничений, но с 21 часа до 7 часов утра будет соблюдаться комендантский час, кроме кануна Рождества и Нового года. Однако президент напоминает о необходимой осторожности.
 
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Выдохнуть и встретиться с родными — да. Но я взываю к вашему чувству ответственности. Рождественские каникулы точно не будут такими, как обычно.
 
Последний этап: в середине января комендантский час могут смягчить, если эпидемия продолжит отступать.   
 
Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France 3 Франция Европа
теги
болезнь вирус карантин коронавирус праздник Рождество Франция Эммануэль Макрон эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров