Le Monde: во Франции «ковидный долг» возрождает дебаты о налоге на богатство

Правительство Франции активно использует бюджет для борьбы с пандемией коронавируса, и государственный долг страны уже приближается к 120%, сообщает Le Monde. Министр экономики обещает, что его погашение не ляжет на плечи обычных французов, а депутаты предлагают снова вернуться к обсуждению налога для богатых, многие из которых смогли воспользоваться кризисом.

Президент Франции Эммануэль Макрон постарался «во что бы то ни стало» дать отпор коронакризису и выставил себя защитником французских компаний и рабочих мест, однако для этого ему пришлось отклониться от утверждённого бюджета, пишет Le Monde. Государственный долг перешёл порог в 100%, раньше служивший предельной чертой для правительства, и приближается к 120%. Действующий министр экономики Брюно Ле Мэр утверждает, что такие шаги «спасли экономику и покупательскую способность французов», а другие решения «были бы экономическим и политическим безумием». Во вторник министр пообещал продолжить расходовать бюджет, «пока это необходимо», и в 2021 году.

Раньше, напоминает издание, государственный долг воспринимался как невыносимое бремя для будущих поколений. Теперь же гибкая политика Европейского центрального банка (ЕЦБ), который выкупает долговые расписки стран — членов ЕС, отсутствие инфляции и низкая процентная ставка позволяют европейским странам влезать в долги с меньшими издержками и не опасаться претензий со стороны финансовых рынков. «На самом деле «ковидного долга» не существует! — заверяет главный экономист инвестиционного банка Natixis Патрик Артюс. — Весь долг был выкуплен Банком Франции по требованию ЕЦБ. Государство берёт в долг у самого себя!» Однако такая уловка, которая даёт правительствам возможность урегулировать кризис, не сможет продолжаться вечно, предупреждает французская газета.

Брюно Ле Мэр обещает, что власти погасят этот долг. Для демонстрации серьёзности своих намерений министр государственных счетов Оливье Дюссо объявил о создании рабочей группы для «обдумывания условий финансирования и возмещения долга». Правительство хвалится, что научилось на ошибках прошлого финансового кризиса и исключает любые повышения налогов. Показатель государственной задолженности оно надеется понизить благодаря будущему экономическому росту (хотя в 2021 году он окажется меньше запланированного), сокращению государственных расходов и продолжению структурных реформ, например, пенсионной реформы. Сроки их проведения, по словам министра, зависят от возобновления экономики и улучшения ситуации в здравоохранении.

Такую веру в будущее, однако, не разделяет население Франции: согласно опросу, проведённому Французским институтом общественного мнения, 85% французов считают, что эти миллиарды возместят за счёт роста налогов. Такая перспектива на руку оппозиции: правые уже предупреждают об угрозе нового недовольства населения и призывают правительство стать более эффективным, более гибким и тратить меньше денег. Левые видят в текущем кризисе возможность раскритиковать налоговую политику Макрона. Главу государства с самого начала называли «президентом богачей», а такая критика может вызвать пламенные дебаты по вопросу о налогообложении для зажиточных французов и привести к пересмотру решения об отмене солидарного налога на состояние, который в 2018 году стал налогом на недвижимое имущество, или введения пропорционального налога, составляющего 30% от накопленных сбережений.

В статье отмечается, что рост бедности и социальная нестабильности сотен тысяч французов может ещё больше обострить эти дебаты. При этом в октябре Совет по экономическому анализу, который подчиняется правительству, указал в своём исследовании, что €50 млрд, накопленные во время первого карантина, в итоге в основном осели в карманах богатых.

По мнению Тома Пикетти, автора книги «Капитал в XXI веке» и специалиста по экономическому неравенству, этот кризис «способствует росту неравенства». Он напоминает, что после войны именно введение налога для богатых позволило погасить большие государственные долги. По словам специалиста, «правительство теряет время, отказываясь от обсуждения этого вопроса». С ним согласна депутат из департамента Пюи-де-Дом, которая считает необходимым потребовать денег от тех, кто может ими поделиться и кто «воспользовался кризисом». Однако она возражает против сокращения государственных расходов и особенно сожалеет о планах по экономии на здравоохранении или образовании. «Это не идеология, это зовётся национальной солидарностью!» — подчёркивает депутат от департамента Мёз Эмили Кариу. Она утверждает, что правительство Макрона то прибегает к казенному языку, то лжёт, потому что на самом деле налоги уже поднялись: €150 млрд «ковидного долга» будут погашены за счёт всеобщего социального страхования, то есть за счёт простых французов.

Два карантина не дали общественному мнению заняться этим вопросом, пишет в заключение Le Monde. Издание отмечает, что если кризис продолжится и в 2021 году, вопрос о погашении государственного долга может постепенно приобретать всё более важное значение и стать главной темой во время новой президентской кампании.