France 24: французские рестораны боятся не открыться после карантина
До сих пор не имея ответа на вопрос, смогут ли они открыть свои двери к праздничному сезону, рестораны по всей Франции мучаются неизвестностью.
ЖУЛЬЕН ЖИЛЬБЕР, владелец ресторана: Ну вот, сейчас у нас так.
Вдали от кухни и по уши в бумажной работе, владелец ресторана Жульен Жильбер ждёт прояснений от французского правительства.
ЖУЛЬЕН ЖИЛЬБЕР: Нам нужна дата. Сегодня мы находимся в полнейшей неизвестности. Обычно мы нанимаем сезонных рабочих и временных сотрудников на рождественский период — у нас очень много договоров на весь период праздников. В данный момент мы никого не нанимаем. Мы не знаем, что делать: то ли нанимать людей, несмотря ни на что, то ли подождать… Всё это очень сложно.
Представитель профсоюза боится экономической катастрофы в случае, если власти не разрешат общепиту открыться до конца зимы.
ДАВИД СЕО, вице-председатель Профсоюза ресторанов: Мы не представляем, что с нами будет. Рестораны не могут работать всего несколько месяцев в год, этого мало. Кредиты надо выплачивать весь год, так же как оплачивать лизинг, аренду, налог на собственность и ипотеку.
Не имея ясности в перспективе, этот ресторан решил начать работать на доставку по сокращённому меню и помощью бесплатных сотрудников, находящихся в оплачиваемом отпуске. Это единственный способ избежать банкротства.
БЕНУА ЛЕФЕР, менеджер ресторана: Всё очень неопределённо, к сожалению, поэтому мы предпочитаем готовиться к худшему. Мы ставим на открытие в 2021 году, в феврале — не знаю, в начале или в конце месяца, но мы предпочитаем исходить из этого.
В настоящий момент рестораны напряжённо ждут заявлений правительства на следующей неделе касательно общенационального карантина.
Дата выхода в эфир: 18 ноября 2020 года
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