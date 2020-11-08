Das Erste: QR-коды позволяют Москве оставаться городом, который не спит

На фоне пандемии коронавируса ночная жизнь в Москве продолжает «идти полным ходом», сообщает Das Erste. И всё благодаря QR-кодам, которые используются для отслеживания и в случае необходимости оповещения посетителей баров, клубов и ресторанов. Владельцы заведений рады принятым мерам. Отдыхающих тоже всё устраивает, но у некоторых возникают опасения по поводу сохранности их личных данных.

Число ежедневных заражений в России достигло рекордной отметки в 18 000, сообщает Das Erste. В связи с происходящим власти Москвы ужесточили контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте, а также людных общественных местах. Но в отличие от Берлина российская столица не спит по ночам, и, когда наступают сумерки, жизнь в ней продолжает «идти полным ходом». В барах, клубах и ресторанах, конечно, не так много посетителей как обычно, но их не закрыли на карантин. И всё благодаря QR-кодам, объясняет автор статьи Демиан фон Остен.

Тот, кто решил ночью посетить какое-нибудь заведение, должен просканировать этот код, который перенаправит его в государственное приложение или на страницу для введения своего телефонного номера. В результате московские власти будут точно знать кто и когда посещал клуб, а также смогут оповестить гражданина посредством SMS в случае возникновения риска заражения. Владельцы рады таким мерам. Во время предыдущей волны коронавируса их просто закрыли. Тогда предприниматели залезли в долги, получили государственную помощь и скидку на аренду помещений, но повторного закрытия многие скорее всего уже не переживут.

Посетителей эти меры также устраивают, продолжает Das Erste. Россияне уже привыкли к тому, что им нужно вводить свой телефонный номер для подключения к бесплатной беспроводной сети или входа в приложение. Для контроля сотрудников, находящихся сейчас на удалённой работе, власти Москвы также используют электронные средства. Они обязали компании отправить 30% своих сотрудников на дом и запросили их данные: номера телефонов, проездных билетов на метро и автобус, автомобилей, а также социальных карт. Некоторые сотрудники отказались предоставлять эту информацию, опасаясь, что-то может перестать работать или они получат автомобильный штраф из-за технического сбоя.

За эти меры один из адвокатов из организации «Роскомсвобода» подал на власти города в суд, рассказывает Остен. Он считает, что московские компании оказались в безвыходной ситуации. С одной стороны, им угрожает штраф от Роскомнадзора за невыполнение требований, а с другой — групповые иски сотрудников за незаконное распространение их персональных данных. Также он сомневается, что информация, хранящаяся на государственных серверах, будет достаточно хорошо защищена. Юрист полагает, что рано или поздно она окажется в даркнете или на чёрном рынке, что может очень сильно отразится на личной жизни каждого москвича.

Власти же Москвы считают, что телефонный номер, карта метро и номер автомобиля не относятся к личным данным. Администрация города уже давно пытается реализовать концепцию «умного города» путём объединения всей информации в единую сеть. Именно поэтому власти делают ставку на IT-решения и в ситуации с пандемией коронавируса. Но сомнения москвичей в том, что их данные хранятся в безопасности, полностью развеять не получается, заключает Das Erste.