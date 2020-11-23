Euronews: в Европе ширится протестное движение против карантинных мер

В разных странах Европы проходят акции протеста против ужесточения карантинных мер, причём нередко они заканчиваются стычками с полицией. Жители Германии, Португалии, Франции выражают недовольство политикой властей на фоне усугубления экономического кризиса, связанного с новой волной заражений коронавирусной инфекцией в Европе, передаёт Euronews.

В Берлине около пяти тысяч человек вышли на «безмолвный марш» — знак протеста против антикоронавирусной политики. По словам активистов, власти нарушают базовые гражданские права и свободы.



Это далеко не первая манифестация противников карантинных мер в Германии. В среду аналогичная акция начиналась мирно, но закончилась крупными беспорядками и столкновениями с полицией. Были задержаны более 360 человек.



В Португалии на акцию протеста вышли сотрудники шоу-бизнеса: рабочие сцены, создатели реквизита, техники и исполнители. У бывшей арены для корриды они выставили ящики для реквизита — на каждом из них написано название компании, которая из-за коронакризиса разорилась или была близка к этому.



ЖЕНЩИНА: Кредитные линии, предложенные правительством, не особенно полезны. Когда начинаются проблемы у рыбаков, фермеров, банкиров, даже у частных банков, у авиакомпаний — правительство их спасает. Так что и культуре тоже нужно помочь!



Во Франции не прекращаются манифестации католиков: они требуют возобновить церковные службы. По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут определять социальную дистанцию, но не имеют права вовсе запрещать мессу.



ЖЕНЩИНА: Мы не прекратим требовать, пока не получим своё. Это не прихоть и не блажь людей, которым нечем заняться в воскресенье. Это требование всех католиков Бордо и всей Франции, от всего сердца. Они хотят ходить на мессы и причащаться.



Сейчас во Франции церкви теоретически могут оставаться открытыми, но проведение служб запрещено. Исключение делается только для свадеб и похорон, но при сильно ограниченном числе гостей.



Дата выхода в эфир 22 ноября 2020 года.