Euronews: в Европе ширится протестное движение против карантинных мер

В разных странах Европы проходят акции протеста против ужесточения карантинных мер, причём нередко они заканчиваются стычками с полицией. Жители Германии, Португалии, Франции выражают недовольство политикой властей на фоне усугубления экономического кризиса, связанного с новой волной заражений коронавирусной инфекцией в Европе, передаёт Euronews.
В Берлине около пяти тысяч человек вышли на «безмолвный марш» — знак протеста против антикоронавирусной политики. По словам активистов, власти нарушают базовые гражданские права и свободы.
Это далеко не первая манифестация противников карантинных мер в Германии. В среду аналогичная акция начиналась мирно, но закончилась крупными беспорядками и столкновениями с полицией. Были задержаны более 360 человек.
В Португалии на акцию протеста вышли сотрудники шоу-бизнеса: рабочие сцены, создатели реквизита, техники и исполнители. У бывшей арены для корриды они выставили ящики для реквизита — на каждом из них написано название компании, которая из-за коронакризиса разорилась или была близка к этому.
ЖЕНЩИНА: Кредитные линии, предложенные правительством, не особенно полезны. Когда начинаются проблемы у рыбаков, фермеров, банкиров, даже у частных банков, у авиакомпаний — правительство их спасает. Так что и культуре тоже нужно помочь!
Во Франции не прекращаются манифестации католиков: они требуют возобновить церковные службы. По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут определять социальную дистанцию, но не имеют права вовсе запрещать мессу.
ЖЕНЩИНА: Мы не прекратим требовать, пока не получим своё. Это не прихоть и не блажь людей, которым нечем заняться в воскресенье. Это требование всех католиков Бордо и всей Франции, от всего сердца. Они хотят ходить на мессы и причащаться.
Сейчас во Франции церкви теоретически могут оставаться открытыми, но проведение служб запрещено. Исключение делается только для свадеб и похорон, но при сильно ограниченном числе гостей.
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