Euronews: ЕС грозит глубокая рецессия — разблокировать фонд восстановления не удалось

Лидерам Евросоюза не удалось договориться о мерах по преодолению последствий пандемии, поскольку Венгрия и Польша заблокировали общий бюджет и восстановительный фонд. Из-за разногласий вокруг привязки финансирования к соблюдению принципа верховенства права пока никто не сможет получить финансовую помощь, а это угрожает тем, что ЕС войдёт в глубокую рецессию, предупреждает Euronews. Поэтому европейские лидеры попытаются как можно скорее вновь найти компромисс.

В четверг по видеосвязи прошла встреча в верхах Евросоюза. Лидеры собирались обсудить меры против распространения коронавируса и ликвидацию его последствий, на которые требуется много денег.



Но Венгрия и Польша фактически наложили вето на процесс принятия бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии. Они недовольны тем, что выплаты из них были увязаны с соблюдением странами-членами принципов правового государства. Позицию Венгрии изложил евродепутат от правящей партии Fidesz.



БАЛАШ ХИГВЕИ, евродепутат из Венгрии: В июле на заседании Евросовета было заключено соглашение между главами государств и правительств. Это была хорошая сделка о Европе, о помощи европейской экономике, нуждающимся людям, страдающим в разгар этой эпидемии. Было чётко заявлено, что финансовые интересы Европейского союза должны быть сохранены и защищены, и с этим никто не спорит. Но потом стали говорить о «верховенстве права», которое чётко не определено. Это идеологическое, субъективное понятие. Им злоупотребляет одна из сторон политической арены. Оно не должно быть связано с каким-либо функционированием Евросоюза.



Но оппозиционный депутат утверждает, что не все в Венгрии такую точку зрения разделяют.



КАТАЛИН ЧЕА, евродепутат из Венгрии: Очень важно констатировать, что более 70 процентов венгров поддерживают верховенство права как условие для получения финансирования. Венгерский бизнес, муниципалитеты нуждаются в деньгах из восстановительного фонда и семилетнего бюджета. Оппозиция пытается объяснить всему миру, что премьер Виктор Орбан не является Венгрией! В нашей стране поддерживают эту идею привязки. Мы, венгры, не хотим блокировать бюджет.



Независимый профессор права из Парижа считает нынешний момент поворотным для Евросоюза, когда против Будапешта и Варшавы должны выступить остальные столицы.



АЛЬБЕРТО АЛЕМАННО, профессор права: Если вы хотите быть членом Евросоюза, вам необходимо уважать верховенство права! Это означает, что вам нужна независимая судебная система, вам нужны средства массовой информации, которые могут абсолютно свободно говорить то, что они хотят. Но уже давно происходят нарушения этих принципов, носящие системный характер. Видимо, больше нельзя быть членами Евросоюза таким странам, как Польша и Венгрия, которые получают европейские средства и не соблюдают верховенство права.



Мало кто ожидал, что на этом саммите всем удастся договориться. Мало кто верил, что под страхом лишиться денег страны-члены будут вести себя по общим правилам и разделять ценности союза. Но из-за разногласий столь нужных денег может не получить никто — и ЕС войдёт в глубокую рецессию. Поэтому лидеры снова попытаются найти компромисс, и как можно скорее.



Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года.