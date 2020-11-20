France 24: почти половина французов не доверяет вакцине от кроронавируса

Вакцина от COVID-19 поможет миру вернуться к нормальной жизни, однако 43% французов не готовы ею воспользоваться, передаёт France 24. Пока учёные со всего мира работают над созданием защиты от коронавируса, во французских соцсетях множатся теории о том, что вакцина является мировым заговором для подчинения людей и геноцида отдельных народов.

Вот так мы сможем снова вернуться к нормальной жизни — с помощью вакцины от коронавируса. Однако, несмотря на то что жертвами COVID-19 стали более миллиона человек во всём мире, некоторые люди беспокоятся о безопасности самой вакцины.

ПРОХОЖИЙ: Они объясняют нам, что на создание вакцины уйдёт много времени, и вдруг она быстро появляется. Поэтому, по крайней мере, нужно быть осторожным и сделать её, когда придёт время.

Разработка вакцины во многих отношениях проходит стремительно и может завершиться всего за год. Учёные опираются на предыдущие научные исследования ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS), которые позволяют им быстро перейти к клиническим испытаниям.

ЛИЛИАН КЕРОС, вирусолог: Мы очень быстро (продвигаемся. — ИноТВ), потому что мы быстро поняли, какая структура у этого вируса. Это помогло нам выиграть месяцы или даже годы.

Клинические испытания обычно подразделяются на три отдельные фазы, однако паузы между ними сократили. Многие вакцины не доходят до процесса одобрения, поэтому лаборатории по всему миру разрабатывают свои собственные варианты, вместо того чтобы пробовать улучшенные версии одну за другой. Заводы также уже подготавливают, а производство (вакцин. — ИноТВ) началось. Однако в соцсетях процветают необоснованные теории заговора по поводу вакцины.

ЖОСЕЛИН РОД, социолог: Мы отметили появление относительно хорошо сложенной идеи о том, что вакцина является инструментом мирового заговора, в котором участвуют экономические и политические деятели, и предполагает план по контролю за людьми или даже в некоторых случаях геноцид.

Недавнее исследование показало, что 43 процента французов не хотят делать вакцину от коронавируса. Во Франции распространено скептическое отношение: треть населения считает, что вакцины небезопасны. Это самый высокий процент во всём мире.