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Bloomberg: Филиппины рассчитывают присоединиться к финальной стадии испытаний «Спутник V» уже в этом году

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Филиппины намереваются присоединиться к финальной стадии испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в этом году, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова Карлито Гальвеса, возглавляющего на Филиппинах борьбу с пандемией. Отмечается, что филиппинские клинические организации уже ведут переговоры с производителями «Спутник V».
Bloomberg: Филиппины рассчитывают присоединиться к финальной стадии испытаний «Спутник V» уже в этом году
Reuters
Главный исполнитель филиппинской Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом Карлито Гальвес заявил о вероятности того, что Филиппины присоединятся к финальной стадии испытания российской вакцины ещё в этом году, сообщает Bloomberg. В минувшую среду разработчики вакцины «Спутник V» заявили о том, что её эффективность составила 92%.
 
По словам заместителя государственного секретаря Филиппин по здравоохранению Марии Росарио Вергеир, производители «Спутник V» уже находятся в стадии переговоров с филиппинскими клиническими организациями.
 
Как пишет Bloomberg, ряд учёных и фармацевтических компаний выразили своё сомнение по поводу эффективности российской вакцины и заявили о том, что её нужно дополнительно тестировать.
 
Помимо России ещё несколько стран обозначили свою готовность поставить вакцины Филиппинам: среди них Китай, Германия, Австралия, Великобритания и Израиль.

 

 
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