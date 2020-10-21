Metro: Мадуро обещал привить всех венесуэльцев от COVID-19 российской и китайской вакциной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что всё население его страны будет привито от коронавируса российской и китайской вакциной. При этом, как отмечает Metro, приоритет получат пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Венесуэла планирует привить своих граждан российской и китайской вакциной от коронавируса, пишет газета Metro. Эти вакцины должны прибыть в Южную Америку в декабре или январе. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.



Он добавил, что пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, будут в приоритете. Однако же пообещал, что вакцинация охватит всех венесуэльцев.



Первая партия российской вакцины уже прибыла в Венесуэлу в начале октября в рамках третьей фазы клинических испытаний. По словам венесуэльских властей, в них будут участвовать 2 тыс. добровольцев. В сентябре Мадуро и вовсе предлагал обязать все 15 тыс. кандидатов на парламентских выборах привиться от коронавируса, чтобы они могли вести кампанию безопасно.



Всего сейчас в Венесуэле официально более 87 тыс. зарегистрированных случаев заболевания и 747 погибших. Однако медицинские ассоциации полагают, что на самом деле это число выше, пишет автор статьи в Metro.





