Metro: Мадуро обещал привить всех венесуэльцев от COVID-19 российской и китайской вакциной

00:27
МВД Грузии сообщило об освобождении 43 заложников в Зугдиди
В МВД Грузии сообщили, что во время спецоперации в филиале Банка Грузии в Зугдиди были освобождены 43 заложника, передаёт РИА Новости.
00:24
«Олимпиакос» победил «Марсель» в матче ЛЧ благодаря голу в компенсированное время
Греческий «Олимпиакос» одержал победу над французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:18
«Манчестер Сити» обыграл «Порту» в Лиге чемпионов
Английский «Манчестер Сити» одержал победу над португальским «Порту» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:12
«Интер» ушёл от поражения в матче ЛЧ с «Боруссией» благодаря голу Лукаку на 90-й минуте
Миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:06
Дубль Комана помог «Баварии» разгромить «Атлетико» в Лиге чемпионов
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над мадридским «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
23:59
«Аякс» проиграл «Ливерпулю» в матче ЛЧ из-за автогола
Амстердамский «Аякс» потерпел поражение от «Ливерпуля» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
23:53
Дебютный гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Митьюлланд» в матче ЛЧ
Итальянская «Аталанта» одержала победу над датским клубом «Митьюлланд» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
23:45
Губернатор Нью-Джерси изолировался из-за контакта с больным COVID-19
Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мёрфи ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.
23:37
Николич: не стоит много говорить о молодых
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал выступление Даниила Куликова и Дмитрия Рыбчинского в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
23:32
В США заявили, что Вашингтон и Москва близки к продлению СНВ-III на год
США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ на год. Об этом в интервью PBS заявил спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
23:24
Мещеряков прокомментировал ничью с «Зальцбургом» в ЛЧ
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничейный исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
23:16
Правительство Израиля утвердило поэтапный план выхода из карантина
Правительство Израиля утвердило поэтапный план выхода страны из карантина, введённого из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
23:15
«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в баскетбольном Еврокубке
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Андоррой» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.
23:07
Лисакович: первый матч в Лиге чемпионов — и сразу гол
Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович прокомментировал ничейный исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
23:03
В Москве за сутки умерли 66 человек с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 66 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в городе достигло 6187. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
22:59
Николич считает, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного от «Зальцбурга» мяча
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказал мнение, что первый пропущенный его командой мяч изменил ход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
22:59
В США призвали расследовать взаимные поставки аппаратов ИВЛ с Россией
Демократы в конгрессе призвали расследовать взаимные поставки аппаратов ИВЛ Россией и США в начале пандемии коронавируса. Соответствующее заявление четырёх демократов обращено к ревизионным ведомствам при Госдепе и Министерстве внутренней безопасности США.
22:46
Макрон назвал убитого под Парижем учителя лицом Франции
Французский президент Эммануэль Макрон назвал новым лицом республики учителя истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин, убитого в пригороде Парижа.
22:43
Николич заявил, что недоволен ничьей с «Зальцбургом» в матче ЛЧ
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
22:34
Нигматуллин высказался о ничьей «Локомотива» с «Зальцбургом» в ЛЧ
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал ничейный исход матча московской команды с австрийским «Зальцбургом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
22:33
Помпео проведёт переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение провести 23 октября переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном по ситуации в Нагорном Карабахе.
22:20
Судья в США отказал россиянке Осиповой в освобождении из-под ареста
Федеральный суд Канзаса отказался немедленно освободить из-под стражи россиянку Богдану Осипову, которая была обвинена в США в похищении собственных детей и отбыла трёхлетний срок заключения.
22:18
ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:10
Дубль Шипачёва помог московскому «Динамо» победить минское «Динамо» в КХЛ
Московское «Динамо» одержало победу над минскими одноклубниками в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:07
Эксперт дал рекомендации по использованию перчаток
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал рекомендации по использованию перчаток.
22:06
Вирусолог оценил ситуацию с пандемией в России
Профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с пандемией в России.
22:06
Вице-президент Турции охарактеризовал отношения с Россией
Россия является одной из стран, с которой Турции удалось построить наиболее здоровые отношения. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Turk.
22:05
В Крыму рассказали о реализации средств, выделенных на господдержку аграриев
Министерство сельского хозяйства Крыма реализовало 75,7% средств, направленных на господдержку аграриев. С начала 2020 года до сельхозпроизводителей доведено 2,2 млрд рублей.
22:05
Разведчики армейского корпуса Балтфлота завершили занятия по воздушно-десантной подготовке
В разведывательном подразделении общевойскового объединения Балтийского флота в Калининградской области завершили занятия по воздушно-десантной подготовке.
22:04
Академик РАН оценил эффективность антисептиков
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев оценил эффективность антисептиков.
21:52
Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по коронавирусу
Глава Евросовета Шарль Мишель созвал на 29 октября экстренный неформальный саммит Евросоюза по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в формате видеоконференции.
21:51
«Шахтёр» в Мадриде обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтёр» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
21:46
«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» и австрийский «Зальцбург» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
21:37
В Петербурге из-за ситуации с коронавирусом продлили каникулы в школах
В Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на неделю продлили школьные каникулы, заявила вице-губернатор города Ирина Потехина.
21:36
Гончаренко рассказал, будет ли ЦСКА отдавать приоритет РПЛ а не Лиге Европы
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил, будет ли команда отдавать приоритет выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ), а не в Лиге Европы.
21:32
Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Вольфсбергом» в ЛЕ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Вольфсбергом».
21:23
Инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток эффективным при верном использовании
Перчатки и кожные антисептики являются равноценно эффективными мерами профилактики инфекционных заболеваний при правильном использовании. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
21:08
«Уфа», «Ахмат» и «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу
«Уфа», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу по итогам заключительных матчей группового этапа турнира.
21:08
В штабе Тихановской не намерены добиваться вступления Белоруссии в ЕС
В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что не призывают к вступлению республики в Евросоюз.
20:57
Черчесов поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил поддержку чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.
20:56
В Турции допустили возможность отправки своих войск в Карабах
Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Turk заявил о возможности отправки турецких войск в Нагорный Карабах.
20:54
Политолог прокомментировал работу Собянина за десять лет в должности мэра
Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с RT оценил работу Сергея Собянина за десять лет в должности мэра Москвы.
20:45
Лэмпард высказался о включении Чеха в заявку «Челси» на матчи АПЛ
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал включение завершившего спортивную карьеру голкипера Петра Чеха в заявку команды на матчи Английской премьер-лиги (АПЛ).
20:45
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе
Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
20:44
Больницы Петербурга получат дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты
Больницам Санкт-Петербурга предоставят дополнительное лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.
20:44
Эксперт оценила перспективы рынка труда
Доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова оценила перспективы рынка труда.
20:41
В Физическом институте РАН прокомментировали сообщения о магнитной буре в октябре
Главный научный сотрудник Физического института РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв прокомментировал сообщения о магнитной буре в октябре.
20:41
Эксперт оценил ситуацию на авторынке России
Заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов оценил ситуацию на российском авторынке.
20:41
В Британии за сутки выявили 26 688 случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 26 688.
20:39
Прокуратура Петербурга запустила горячую линию по вопросам школьного питания
Прокуратура Санкт-Петербурга запустила горячую линию по вопросам питания в школах и других образовательных организациях.