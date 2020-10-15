СТРАНА: Украина не планирует покупать «сомнительную» российскую вакцину

20:03
В Британии за сутки выявили 18 980 случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 18 980.
20:01
«Спартак» намекнул на переход Мозеса музыкой из песни Луи Армстронга
Московский футбольный клуб «Спартак» оригинальным образом намекнул на переход полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.
19:59
В детском отделении больницы Челябинска развернут дополнительные места для пациентов с COVID-19
Детское хирургическое отделение урологии в Челябинске переводят из областной больницы №3 в областную детскую клиническую больницу. На его месте развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19.
19:52
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Кировской области выявили 103 случая инфицирования COVID-19 за сутки, заявили в региональном Минздраве.
19:52
Аршавин назвал отличным решением возвращение Кузяева в «Зенит»
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодёжного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал отличным решением возвращение в команду полузащитника Далера Кузяева.
19:50
На Украине проверят показавшие встречу Медведчука с Путиным телеканалы
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые показали фрагменты встречи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.
19:44
Эксперт дал рекомендации по ношению масок в кафе
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по ношению масок в кафе и ресторанах.
19:43
Эксперт оценила ситуацию в энергетическом секторе Европы
Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова оценила ситуацию в энергетическом секторе Европы.
19:39
Пашинян и Алиев назвали «красные черты» в ситуации с Карабахом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «красной чертой» для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха, передаёт РИА Новости.
19:38
В РФС подтвердили намерение провести молодёжный Евро-2021 в России
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили намерение организации подать заявку на проведение части группового этапа чемпионата Европы 2021 года среди игроков до 21 года.
19:27
В московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом
В московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом. Об этом говорится в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
19:23
Медведев проиграл во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от американца Райлли Опелки в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге.
19:16
Семак рассказал, когда решится вопрос по участию Дзюбы, Жиркова и Оздоева в матче с «Сочи»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда будет принято решение по участию полузащитников Юрия Жиркова и Магомеда Оздоева, а также форварда Артёма Дзюбы в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
19:15
В Томской области выявлен очаг птичьего гриппа
В Шегарском районе Томской области выявлен очаг птичьего гриппа.
19:15
В Петербурге рассказали, кому полагается бесплатный тест на COVID-19
Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать тест на COVID-19, если у них есть симптомы ОРВИ или коронавирус.
19:15
Глава ЕК оценила ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе
Ситуация с COVID-19 в Евросоюзе становится всё более тревожной, нужны сильные действия для борьбы с вирусом. Об этом перед саммитом глав государств ЕС заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
19:14
В Тверской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Тверской области оценили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки.
19:12
В Петербурге на строительство корпуса НМИЦ онкологии выделят 5,2 млрд рублей
В Петербурге на строительство корпуса НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова выделят бюджетные средства в размере 5,2 млрд рублей, строительство планируется закончить к 2024 году.
19:12
Вышел документальный фильм «Война жиров. Пальмовый яд»
Вышел документальный фильм, посвящённый использованию пальмового масла в продуктах питания. Лента получила название «Война жиров. Пальмовый яд».
19:08
В Нижегородской области подвели итоги пожароопасного сезона
За пожароопасный сезон в Нижегородской области произошло 41 возгорание в лесах, что в 1,9 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
19:03
Лавров провёл переговоры с Чавушоглу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
19:01
Семак сообщил о травме Малкома перед матчем с «Сочи»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник команды Малком получил травму перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
18:52
Маас объяснил внесение россиян в список санкций ЕС по Навальному
Попавшие в санкционный список из-за ситуации с Алексеем Навальным лица и организацию можно рассматривать как ответственных за произошедшее. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.
18:50
Трусова выполнила четверной риттбергер на тренировке
В сети опубликовано видео, на котором фигуристка Александра Трусова исполняет четверной риттбергер на тренировке.
18:43
Евсеев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Роналду
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев с юмором пожелал здоровья форварду сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
18:41
Названы самые популярные направления для путешествий на поезде на Новый год
Стали известны самые популярные в России направления для путешествий на поезде на Новый год.
18:40
В Удмуртии рассказали о работе по выявлению нарушений в выплатах для медиков
Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил нарушения в выплатах стимулирующего характера для медиков, работающих с пациентами с COVID-19.
18:40
В Молдавии за сутки выявили 652 новых случая коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 652 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 65 076.
18:33
В Ставропольском крае проводят проверку по факту гибели ребёнка в ДТП
В Ставропольском крае организовали проверку по факту гибели ребёнка в ДТП.
18:30
МИД ФРГ, Франции и Польши выступили за «реалистичный диалог» с Россией
Страны «веймарского треугольника» (Германия, Франция и Польша) считают важным сохранять «реалистичный диалог» с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трёх государств Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Збигнева Рау.
18:24
СМИ: «Ростов» готов продать Ионова в «Краснодар», если найдёт ему замену
Футбольный клуб «Ростов» готов продать полузащитника команды Алексея Ионова в «Краснодар» за €3,5—4 млн в том случае, если удастся найти ему замену.
18:23
Промышленный экспорт Москвы вырос на 33,5% с 2017 года
Промышленный экспорт Москвы увеличился на 33,5% с 2017 года — до $27,5 млрд.
18:21
В ВОЗ оценили динамику выявленных случаев коронавируса в России
В европейском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили динамику выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
18:07
Собянин рассказал об объёмах онкологической помощи в период пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об объёмах онкологической помощи в столице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
18:03
Баскетболист «Локомотива-Кубань» Уильямс признан MVP недели в Еврокубке
Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс признан самым ценным игроком (MVP) недели в баскетбольном Еврокубке.
17:56
СМИ: Россия рассматривает возможность проведения части молодёжного Евро-2021
В России рассматривают возможность подачи заявки на проведение части группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
17:54
В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве
В Москве до вечера ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом говорится в экстренном предупреждении по неблагоприятным метеорологическим явлениям, опубликованном МЧС России по столице.
17:50
Академик рассказал о влиянии ожирения на течение коронавируса
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о влиянии ожирения на течение коронавирусной инфекции COVID-19.
17:47
РЕН ТВ покажет бой Нурмагомедова с Гэтжи
Телеканал РЕН ТВ проведёт прямую трансляцию поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
17:40
В Амурской области прошли учения разведчиков ВВО
В Амурской области прошли учения разведчиков Восточного военного округа.
17:35
Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента
Спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев отказался от исполнения президентских полномочий. Об этом заявил премьер-министр страны Садыр Жапаров.
17:32
Источник: «Динамо» арендует бывшего футболиста МЮ Варелу
Московский футбольный клуб «Динамо» согласовал переход на правах аренды защитника датского «Копенгагена» Гильермо Варелы.
17:26
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе за последние сутки
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за последние сутки.
17:26
Претендентами на гранты «Москва — добрый город» стали 210 новых НКО
Претендентами на гранты «Москва — добрый город» стали 210 новых некоммерческих организаций, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
17:25
В Петербурге началось голосование по выбору главной новогодней ёлки
В Санкт-Петербурге началось голосование по выбору главной новогодней ёлки.
17:25
В Крыму спасли двух туристов, сорвавшихся со скалы
Спасатели помогли двум туристам, сорвавшимся со скалы в районе горы Демерджи под Алуштой.
17:23
В Подмосковье напомнили об обязательной цифровой маркировке шин
Власти Московской области напомнили об обязательной цифровой маркировке шин.
17:22
Попова рассказала о циркулирующих в России вариантах коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате рассказала о вариантах коронавирусной инфекции, которые циркулируют в России.
17:21
В Пермском крае рассказали о ситуации с обеспечением ИВЛ в регионе
В Пермском крае рассказали о ситуации с обеспечением ИВЛ, к концу октября в регионе будет готово 706 аппаратов для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
17:21
Москалькова рассказала о темах обращений жителей Крыма
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о темах обращений жителей Крыма.