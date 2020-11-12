Не лучше Трампа: Die Welt обвинила Европу в «вакцинном национализме»

Несмотря на критику в адрес Дональда Трампа за «вакцинный национализм», ЕС и Германия сейчас исповедуют те же принципы в отношении своей вакцины, разработанной немецкой фирмой Biontech, пишет Die Welt. Европа уже застолбила за собой 300 млн доз вакцины, из них 100 млн полагаются ФРГ. Между тем, страны с низким уровнем дохода сейчас имеют доступ лишь к 10% доз потенциально успешных вакцин.

Когда в апреле этого года Дональд Трамп провозгласил о начале специальной миссии американского правительства и ряда концернов с целью получения доступной вакцины от коронавируса, часть международного сообщества обрушилась на него с критикой, пишет Die Welt: говорили, что Трамп преследует эгоистические цели и намерен застолбить первые дозы вакцины для своей страны.

«Америка прежде всего», комментирует издание и напоминает, что, когда французская фармацевтическая компания Sanofi официально заявила о том, что США получат первые поставки их вакцины, поскольку Вашингтон инвестировал средства и заключил соответствующие соглашения, многие назвали такую политику «вакцинным национализмом». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала бороться с ним, заявив, что ни одна страна не сможет бороться с пандемией в одиночку.

Однако теперь именно Европа и, в частности, Германия поспешили закрепить за собой 300 млн доз недавно разработанной вакцины от фирм Biontech и Pfizer. Принцип «Америка прежде всего» молниеносно превратился в «Европа прежде всего». «Как немецкий министр здравоохранения я с трудом смогу объяснить, если немецкую вакцину в других регионах мира задействуют быстрее, чем в самой Германии», — заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпанн.

Как отмечает Die Welt, давление немецкого правительства может принести успех: Германия уже застолбила за собой 100 млн из 300 млн доз, предназначенных для Европы, несмотря на то что по количеству населения ФРГ полагается 57 млн доз. Таким образом, принцип «Европа прежде всего» превращается уже в «Германия прежде всего».

А что же с остальным миром? Что стало с заявлениями о том, что помощь должна быть, в первую очередь, предоставлена бедным странам с плохой системой здравоохранения? Как отмечает Die Welt, в странах с низким и средним уровнями дохода живёт почти половина населения Земли, но на данный момент у них есть лишь 10% доз потенциально успешных вакцин.

По словам Тобиаса Калера, главы немецкого подразделения фонда Билла и Мелинды Гейтс, Германия и ЕС обеспечили себе переизбыток вакцины. «Мы призываем правительства к тому, чтобы позаботиться о справедливом распределении вакцин по всему миру», — приводит издание заявление Калера. Он также отметил, что в противном случае бедные страны смогут обеспечить вакциной лишь 20% своего населения, что будет катастрофой.

Как пишет Die Welt, согласно подсчётам, если первые 2 млрд доз вакцин достанутся только богатым странам, число смертей от коронавируса в мире удвоится. Также возможны тяжёлые последствия для мировой экономики.

Германия и ЕС намереваются, в первую очередь, вакцинировать собственное население, пишет Die Welt. Китай также заявил, что в первую очередь обеспечит вакциной себя и своих партнёров по проекту «Шёлковый путь». В России, имеющей собственную вакцину «Спутник V», Владимир Путин сравнил гонку за разработку вакцины с конкуренцией систем в период холодной войны.

Согласно данным ВОЗ, к концу 2022 года бедным странам потребуется 2 млрд доз вакцин только для медицинского персонала и групп риска. Одной из сложностей будет транспортировка: немецкая вакцина фирмы Biontech должна храниться при крайне низких температурах. Впрочем, отмечает издание, такие организации, как фонд Билла и Мелинды Гейтс в Африке, уже имеют опыт транспортировки вакцин.