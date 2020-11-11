Эксперт: пока непонятно, как долго будет защищать вакцина Pfizer — неделю или всю жизнь?

Пресс-релиз по вакцине от коронавируса, мастерски составленный адвокатами компании Pfizer, выглядит многообещающе, однако в этом вопросе есть несколько важных нюансов, заявила в эфире MSNBC обладательница Пулицеровской премии Лори Гарретт. По её словам, поскольку эффективность препарата оценивали через 7 дней после вакцинации, то пока непонятно, насколько длительной будет защита от болезни: на всю жизнь, на несколько лет или всего на неделю.
Насколько оптимистично настроены вы? И насколько оптимистичными нам всем следует быть?
ЛОРИ ГАРРЕТТ, автор научных публикаций, обладательница Пулицеровской премии: Брайан, вы спрашиваете об оптимизме по поводу вакцины или же об оптимизме относительно того, где мы сейчас находимся в плане эпидемии? Во втором случае ситуация настолько мрачная, насколько это только возможно. Мы наблюдаем экспоненциальный рост. Мы на краю столь глубокой бездны, что у меня возникают серьёзные опасения по поводу нашей страны.
Если же говорить о вакцине, то продукт компании Pfizer действительно многообещающий. Это потрясающая новость. Но есть парочка предостережений, над которыми следует поразмыслить. Мы все опираемся лишь на пресс-релиз. Никакой научной работы пока нет, и никто пока ничего не проверял. Нам известно лишь то, что адвокаты Pfizer аккуратно вставили в мастерски подготовленный пресс-релиз.
Этот самый пресс-релиз, однако, действительно выглядит многообещающим. Около 47 тысяч человек получили либо плацебо, либо вакцину в двух дозах. Сейчас у них есть данные по 34 тысячам от общего числа. И из этих 34 тысяч 94 человека заразились коронавирусом, сдав положительный тест на COVID.
Оставшиеся оказались защищёнными от болезни. Но о защите в течение какого периода идёт речь? Это самое интересное — 7 дней. Поэтому мы не знаем, как у нас вакцина, будет ли она защищать нас всю жизнь или всего лишь неделю, а может, в течение нескольких лет. Нам это неизвестно. У нас нет никаких представлений о том, сколько будет длиться эффект.
При этом нам известно, что восемь человек, которые были полностью привиты — им были поставлены обе дозы, — через семь дней заразились, и это были отнюдь не те, кто попал в группу, получавшую плацебо.
Так что вакцина, похоже, на 90 процентов эффективна, однако исследование было очень краткосрочным. Нужно учитывать огромное количество нюансов. Распространение этой вакцины станет непростой задачей, поскольку её нужно хранить при температуре -101 °F* (-74 °C. — ИноТВ), а это гораздо ниже того, что могут выдавать обычные холодильники.
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