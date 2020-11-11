УП: больной коронавирусом Зеленский попросил Меркель помочь с вакциной

Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил её помочь Украине получить будущую вакцину от коронавируса. Как пишет «Украинская правда», Меркель пожелала Зеленскому, который заразился коронавирусом, здоровья и скорейшего выздоровления.
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил её помочь Украине получить будущую вакцину от коронавируса. Как передаёт «Украинская правда», об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.
Зеленский попросил Ангелу Меркель помочь с расширением доступа Украины к будущей вакцине от коронавируса в рамках международного фонда COVAX.
«Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадёживающая новость. Просил бы вашего содействия в учёте интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — отметил Владимир Зеленский.
Ангела Меркель пожелала Зеленскому «здоровья и скорейшего выздоровления».
Как отмечает издание, кроме вопросов, связанных с пандемией, обсуждали также ситуацию в Донбассе. Владимир Зеленский рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий для активизации работы трёхсторонней контактной группы, а также о ситуации с работой пропускных пунктов.
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