NTD: «Мы не подопытные кролики!» — бразильцы протестуют против вакцинации китайским препаратом

Сотни жителей Сан-Паулу вышли на акцию протеста против намерения губернатора ввести обязательную вакцинацию китайским препаратом от COVID-19. Китайская вакцина CoronaVac пока проходит третью фазу испытаний, и её безопасность ещё полностью не доказана. Она содержит убитый вирус, а у таких препаратов выше риск возникновения аллергии и других побочных эффектов, передаёт NTD.
«Мы не подопытные кролики!» — с такими плакатами вышли на митинг сотни жителей Сан-Паулу. Они протестуют против планов правительства штата сделать обязательной вакцинацию китайским препаратом от COVID-19. Губернатор Жуан Дория надеется получить одобрение регулирующих органов к концу года и начать прививать людей в январе.
АНДРЕ ПЕТРУС, организатор акции протеста: Мы против Жуана Дории, авторитарного посла Китая! Теперь он хочет развернуть принудительную вакцинацию. Такого нет нигде в мире, даже в Китае не принуждают прививаться!
Ранее Минздрав страны объявил о планах закупить 46 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac. Сейчас она проходит третью фазу клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.
Президент Жаир Болсонару отменил сделку, объяснив это тем, что не хочет делать из бразильцев «подопытных кроликов». Для федерального правительства в приоритете вакцина AstraZeneca англо-шведской фармацевтической компании.
МУЖЧИНА: Я не против вакцины — я против того, как её производят и распространяют. К сожалению, испытания ещё не закончены.
Вакцина CoronaVac инактивированная, то есть содержит убитый вирус. У таких препаратов высок риск возникновения аллергии и других побочных эффектов.
Бразилия стоит на третьем месте в мире по количеству заражений коронавирусом, и на втором — по числу умерших. В общей сложности в стране зарегистрированы пять с половиной миллионов случаев COVID-19, скончались более 160 тысяч человек.
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