France 24: COVID-19 унёс жизни 150 тыс. бразильцев, но Болсонару призывает его не бояться

Пока президент Бразилии Жаир Болсонару разгуливает без маски и призывает население не беспокоиться, число жертв коронавируса в стране уже преодолело отметку в 150 тыс. человек, передаёт France 24. Эпидемия начинает сбавлять свои обороты, однако местные власти опасаются, что бразильцы расслабятся и перестанут соблюдать ограничения.

Жаир Болсонару приехал на морской курорт в Гуаружа на мотоцикле. Затем президент Бразилии беспечно подошёл к толпе, не надевая маску, и охотно позировал для селфи со своими сторонниками. Есть чему удивляться: Бразилия преодолела порог в 150 тыс. умерших из-за COVID-19. Однако Жаир Болсонару считает, что коронавируса не надо бояться.

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Если вы однажды заразитесь (коронавирусом. — ИноТВ), не беспокойтесь. Мне 65 лет, и я ничего не почувствовал, даже лёгкого гриппа. Ноль, ноль, вообще ничего.

В тот же день, тем не менее, Бразилия оплакивала смерть 559 больных. Хотя уровень смертности за сутки остаётся повышенным, он начинает снижаться: весной службы здравоохранения регистрировали в среднем 1 тыс. умерших в сутки. В больницы продолжают поступать больные, однако процент занятых больничных коек уменьшился.

Теперь местные власти опасаются, что население расслабится. В Рио, несмотря на запрет, пляжи продолжают собирать множество народу.

ЖИТЕЛЬ: Я считаю, что эта ситуация нас уже сделала как бы нечувствительными. Мы так долго слышали столько плохих новостей, что в итоге к ним привыкли.

ЖИТЕЛЬНИЦА: Проблема в том, что люди не соблюдают ограничения, введённые системой общественного здравоохранения страны. Люди не носят маски, собираются без масок. На пляже все без масок.

И президент Бразилии не станет примером для подражания. Единственная надежда остановить эпидемию — найти вакцину против коронавируса. На данный момент в стране проходят тестирование четыре вакцины. Правительство надеется, что сможет наладить локальное производство 140 млн. доз в первой половине 2021 года.

Дата выхода в эфир 11 октября 2020 года.