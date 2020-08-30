CNN: в бразильской долине Жавари представители коренного населения столкнулись с угрозой COVID-19

В Бразилии в долине Жавари представители коренного населения, которые почти не поддерживают контакт с внешним миром, столкнулись с угрозой коронавируса, сообщает CNN. По словам одного из специалистов, в долине сложилась критическая ситуация.
Общины, состоящие из представителей коренного населения Бразилии, которые практически или вообще не поддерживают контакт с внешним миром, столкнулись с серьёзной угрозой со стороны COVID-19, передаёт CNN. При этом активисты обвиняют бразильские власти в неспособности защитить эти уязвимые группы.
По данным бразильского правительства, вирус уже убил по одному представителю коренных народов марубо и тукуна, живущих в отдалённой долине Жавари. Кроме того, коронавирусом заразились уже более 450 человек.
«Ситуация в долине Жавари критическая, — заявил каналу CNN врач Дуглас Родригес, уже 40 лет работающий с коренными народами, с которыми лишь недавно был установлен контакт. — Мы готовимся к катастрофе».
В целом в бразильских деревнях живёт около 800 тыс. представителей коренного населения. При этом самая большая концентрация изолированных общин находится в долине Жавари — регионе размером с Австрию, расположенном на юго-западе штата Амазонас, недалеко от границы с Перу.
По данным Национального фонда индейцев (FUNAI), в долине проживает около 6900 человек, представляющих около 16 групп коренного населения, с которыми контакт не установлен, говорится в материале.
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