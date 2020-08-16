Экс-глава минздрава Бразилии: антинаучная реакция Болсонару на коронавирус довела страну до катастрофы

Презрительное отношение Жаира Болсонару к научным доводам, недооценка опасности коронавируса и его пренебрежение защитными мерами привели к катастрофическому размаху пандемии в Бразилии, заявил бывший глава бразильского минздрава Луис Энрике Мандетта в интервью The Guardian. По мнению Мандетты, Бразилии требуется новый лидер, который сумеет «умиротворить» страну после «токсичного» правления Болсонару.

Историки не будут благосклонны к президенту Бразилии Жаиру Болсонару за его неуклюжую, эгоистичную и антинаучную реакцию на коронавирус, пишет The Guardian, ссылаясь на заявление бывшего бразильского министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетты.

По словам Мандетты, Болсонару сыграл ключевую роль в катастрофическом развитии пандемии в Бразилии. Бывший глава минздрава обвинил президента в том, что тот играл с жизнями бразильских граждан.

Издание напоминает, что Мандетта стал министром здравоохранения в ноябре 2018 года, но был уволен в апреле этого года, после того как открыто раскритиковал Болсонару за пренебрежение социальным дистанцированием. The Guardian отмечает, что Болсонару постоянно преуменьшал угрозу от пандемии, недооценивал необходимость защитных мер, посещал массовые мероприятия и редко использовал маску.

Мандетта заявил, что Болсонару с презрением относился к научным доводам, считая коронавирус «небольшим гриппом» и предлагая неэффективные методы лечения. Кроме того, Мандетта отметил, что с мая 2020 года бразильский минздрав возглавил армейский генерал, не имеющий никакого медицинского опыта. По словам Мандетты, окружив себя некомпетентными людьми, Болсонару потерял связь с реальностью. «Он повёл людей быстрым маршем в каньон, и люди срывались и гибли», — приводит The Guardian слова Мандетты.

Как отмечает издание, Мандетта отказался подтвердить слухи о том, что он собирается выдвигаться в президенты, однако отметил, что Бразилии потребуется лидер, который сумеет «умиротворить» страну после «токсичного» правления Болсонару.