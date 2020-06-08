Guardian: «манипуляции, бездействие и неуважение» — правительство Бразилии осудили за сокрытие общего числа заражённых коронавирусом

Врачи, медицинские ассоциации, губернаторы штатов, а также рядовые бразильцы осудили решение президента Бразилии Жаира Болсонару прекратить публиковать общую статистику по заболеваемости коронавирусом в стране, передаёт The Guardian. Отмечается, что прежде всего подобная «попытка контролировать информацию» помешает борьбе с вирусом, который начинает распространяться за пределами крупных городов страны.

Власти Бразилии обвинили в тоталитаризме и цензуре, после того как правительство страны прекратило обнародовать официальные данные по общему числу заражённых COVID-19 и количество погибших от него жителей страны, сообщает The Guardian.

По словам источников издания в Министерстве здравоохранения Бразилии, решение о прекращении публикации статистики по заболеваемости принял президент страны Жаир Болсонару.

The Guardian напоминает, что в пятницу была прервана работа сайта, на котором Министерство здравоохранения публикует статистику по заболеваемости коронавирусом. Несмотря на то что в субботу сайт снова стал доступен, на нём перестали отображаться общие данные по числу заражённых и погибших в отдельных штатах и в стране в целом. Теперь доступны исключительно данные о суточном приросте заболеваемости в стране.

Этот шаг правительства подвергся широкой критике в бразильском обществе: врачи, медицинские ассоциации и губернаторы штатов осудили правительство за «попытку контролировать информацию».

«Авторитарная, бесчувственная, бесчеловечная и неэтичная попытка сделать невидимыми тех, чьи жизни унёс COVID-19, не увенчается успехом. Мы и бразильское общество не забудем ни о них, ни о той трагедии, которая постигла нацию», — заявил председатель Национального совета государственных секретарей здравоохранения Бразилии Альберто Белтраме.

«Манипулирование статистикой — это манёвр тоталитарных режимов», — приводит The Guardian слова судья Верховного суда Бразилии Гилмара Мендеса.

«Эта уловка не освободит от ответственности за конечный геноцид», — добавил спикер нижней палаты конгресса страны Родриго Майя.

Врачи по всей Бразилии заявили, что отсутствие точной информации будет препятствовать борьбе с пандемией по мере того, как случаи заболевания будут перемещаться из крупных городов во внутреннюю часть страны.

«Манипуляции, бездействие и неуважение — отличительные черты авторитарных администраций. Но это не уничтожит усилия всей нации. Мы будем продолжать генерировать, систематизировать и публиковать данные», — заявил губернатор штата Пернамбуку Пауло Камара.

При этом, федеральные прокуроры объявили о начале расследования действий правительства и дали временному министру здравоохранения Эдуардо Пазуэльо 72 часа, чтобы объяснить их.

«Есть множество людей, умирающих от других причин, и государственные чиновники просто из-за заинтересованности в получении большего бюджета для своих муниципалитетов записывали всех в жертвы COVID-19. Мы рассматриваем эти случаи смерти», — попытался оправдать решение правительства представитель министерства здравоохранения Бразилии Карлос Визард.

По данным университета Джона Хопкинса, в настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по количеству случаев коронавируса — их здесь около 690 тыс. Кроме того, страна и обогнала Италию по количеству умерших от COVID-19, с общим числом около 36 тыс. человек, сообщает The Guardian.