Spiegel: массовые захоронения и повторение судьбы Нью-Йорка — Латинская Америка становится новым центром пандемии

За прошедшую неделю в странах Южной Америки было зафиксировано 96 тыс. случаев заражения коронавирусом, пишет Der Spiegel. Масштаб кризиса особенно велик в самых населённых странах региона — Бразилии и Мексике. Как пишет издание, Южной Америке тяжело бороться с пандемией ввиду непростого экономического положения в странах, приведшего к сокращениям в системах здравоохранения.

Бразилия сейчас является центром пандемии коронавируса в Латинской Америке, пишет Der Spiegel. На данный момент в стране зафиксировано 230 тыс. случаев заражения и 15 тыс. смертельных исходов.

«Латинская Америка, возможно, станет новым центром пандемии», — приводит издание слова Аны де Лемос, главы бразильского подразделения организации «Врачи без границ». Согласно данным ВОЗ, за прошедшую неделю в Южной Америке было зафиксировано 96 тыс. новых случаев заражения.

Как пишет Der Spiegel, официальные данные не полностью отражают масштаб кризиса, особенно в Бразилии и Мексике — самых населённых странах в регионе. Согласно анализу, проведённому газетой The New York Times, положение в трёх наиболее затронутых кризисом южноамериканских городах сравнимо с положением дел в центрах кризиса Европы и США.

В бразильских городах уже организуют массовые захоронения, сообщает издание. Der Spiegel отмечает, что уровень тестирования в стране невысок. Согласно ряду эпидемиологических моделей, реальное количество скончавшихся может быть в пять раз выше, чем официальное.

При этом худшее, возможно, ещё впереди, пишет Der Spiegel. По словам одного из врачей из Сан-Паулу, число жертв вируса в Бразилии может приблизиться к 100 тыс. человек: страна станет новым центром пандемии, а Рио-де-Жанейро может превратиться в бразильский Нью-Йорк.

Издание напоминает, что президент Бразилии Жаир Болсонару поначалу преуменьшал опасность вируса. Губернаторы большинства штатов подвергли его критике, однако сами не вводили полномасштабного карантина, ограничившись отдельными городами или перепоручив инициативу мэрам. Что же касается Болсонару, то сейчас он выступает за смягчение текущих ограничений для предотвращения экономического ущерба.

Как пишет Der Spiegel, мексиканский коллега Болсонару Андрес Обрадор также сперва недооценивал серьёзность ситуации. Теперь же в Мексике собираются смягчать введённые карантинные меры — в том числе ввиду давления со стороны США. Американские представители настаивают на необходимости открытия автомобильных заводов на американо-мексиканской границе.

Автомобильная и строительная промышленности возобновляют свою работу с понедельника. Президент Обрадор объявил о достижении победы над вирусом, однако бывший советник правительства Алехандро Мациас придерживается другого мнения: он считает, что страна по-прежнему не вышла на плато.

Издание пишет, что в сравнении с США и Европой странам Латинской Америки сложнее противостоять вирусу. В ряде стран длительная экономическая стагнация привела к сокращениям в сфере здравоохранения. Кроме того, им приходится конкурировать с богатыми странами на рынке защитного оборудования.