Business Insider: Болсонару подражает Трампу, а Бразилия превращается в новый эпицентр пандемии

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен продолжать копировать действия американского лидера Дональда Трампа, который стремится преуменьшить угрозу коронавируса и призывает к снятию ограничительных мер, пишет Business Insider. При этом Бразилия вышла на третье место по числу заражённых COVID-19 — и пока количество заболевших и умерших в стране продолжает расти.

Бразилия стала новым эпицентром коронавируса, однако президент страны Жаир Болсонару в борьбе с распространением COVID-19 намерен следовать примеру американского коллеги Дональда Трампа, который также поддерживает протестующих против карантинных мер и использует непроверенные лекарства, сообщает Business Insider.

При этом число смертей от коронавируса продолжает расти, за последние несколько дней в стране выросло и количество заражённых. Так, в среду в Бразилии произошёл самый большой всплеск заболеваемости, когда было зарегистрировано почти 20 тыс. случаев, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет пятую часть от числа заражённых за сутки во всём мире. При этом днём ранее стало известно о 1179 летальных случаях.

Ряд СМИ видит в этом ответственность президента, полагая, что Болсонару с самого начала выбрал неправильную тактику борьбы с эпидемией. В частности, глава государства «постоянно преуменьшал серьёзность вируса, открыто выступая против решений губернаторов штатов о введении карантинных мер, принимая участие в акциях протеста против карантина и подталкивая предпринимателей к возобновлению деятельности».

По количеству случаев страна вышла на третье место после США и России. По состоянию на пятницу общее число заражённых в Бразилии составило 310 тыс. человек, COVID-19 уже унёс жизни 20 тыс. жителей латиноамериканской страны.

В стране умерли не менее 116 медработников, которые, как отмечает Business Insider, вынуждены работать с устаревшим оборудованием в условиях нехватки средств индивидуальной защиты. Кроме того, система здравоохранения Бразилии перегружена и уже не в состоянии справляться с новыми случаями заражения.

Тем не менее Болсонару не изменил подход к вопросу. В конце апреля, когда в стране было зарегистрировано почти 500 смертей, президент на вопрос о рекордной смертности в стране из-за коронавируса ответил: «И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?»

В США Трамп неоднократно призывал к снятию карантинных мер, несмотря на предупреждения экспертов о том, что это может привести к росту случаев заражения и, в итоге, к «неоправданной гибели людей» в стране, где умерло уже более 94,7 тыс. человек.

Трамп также несколько раз выступал в защиту и поощрял протестующих против карантина, называя их «хорошими людьми», уставшими сидеть дома.

Так же как и Трамп, который по назначению врача Белого дома принимает гидроксихлорохин, Болсонару рекламировал этот противомалярийный препарат. Как отмечает новостной портал, хотя первоначально лекарство рассматривалось как потенциальное средство от COVID-19, несколько исследований не доказали его эффективность для лечения коронавируса и даже показали потенциальные негативные побочные эффекты, включая сердечную аритмию.

При этом Business Insider пишет, что Бразилия ещё не достигла пика эпидемии, количество случаев заражения и летальных исходов продолжает расти. Несмотря на ужесточение ограничительных мер губернаторами сразу нескольких штатов, Болсонару, похоже, до сих пор не воспринимает угрозу всерьёз. Это «подорвало попытки контролировать вирус и любой шанс на скоординированные ответные действия со стороны федерального правительства».