El Periódico: в Бразилии смертность от COVID-19 преодолела порог в тысячу человек за сутки

В Бразилии зарегистрировано рекордное число жертв COVID-19 за сутки — 1179 человек. Как пишет El Periódico, таким образом страна впервые преодолела символический порог в тысячу погибших от коронавируса.
Бразилия впервые преодолела символическую отметку в тысячу погибших от коронавируса за сутки, пишет El Periódico. За последние 24 часа страна зарегистрировала 1179 смертей от COVID-19.
Когда стали известны эти печальные данные, президент Бразилии Жаир Болсонару посетовал на то, что в его стране «есть только люди с проблемой вируса».
По информации Министерства здравоохранения Бразилии, общее число умерших теперь составляет 17971 человек, при этом общее число заболевших в стране уже больше 271 тыс. По последнему показателю страна занимает третье место в мире после США (около 1,5 млн заболевших) и России (приблизительно 300 тыс. заболевших).
Бразильский президент Жаир Болсонару, который за время пандемии уже расстался с двумя министрами здравоохранения Луисом Энрике Мандеттой и Нельсоном Тейхом, заверил, что генерал Эдуарду Пазуэллу, исполняющий теперь обязанности главы Минздрава, объявит в ближайшее время о введении нового протокола, позволяющего использование хлорохина на пациентах, находящихся на ранней стадии заражения.
Оба предыдущих министра здравоохранения выступали против широкого использования этого препарата. Как выяснилось, это лекарство вызывает негативные побочные эффекты у людей с больным сердцем.
Согласно действующему протоколу, использовать хлорохин можно только в больницах при лечении пациентов в критическом состоянии с параллельным мониторингом их электрокардиограмм.
Однако Жаир Болсонару, отставной военный, возглавляющий ультраправое правительство Бразилии, не только хочет навязать применение хлорохина любой ценой, но и пытается перевести этот вопрос в поле идеологической борьбы.
«Те, кто справа, пьют хлорохин. Те, кто слева, пьют Tubaina*», — пошутил он недавно.
Распространение коронавируса проходит на фоне политического кризиса. Каждый день появляются новые доказательства незаконного поведения детей Болсонару.
Между тем бразильский лидер, комментируя ситуацию, заявил: «Им придётся доказать эти обвинения».
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