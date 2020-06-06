France 24: Болсонару пригрозил выйти из ВОЗ вслед за Трампом

Бразильский лидер Жаир Болсонару, который «имитирует Дональда Трампа» на протяжении всей пандемии коронавируса, теперь может повторить ещё один шаг американского президента — он пригрозил вывести Бразилию из состава ВОЗ, как это уже сделали по инициативе Трампа США, передаёт France 24. Между тем, как подчёркивает обозреватель канала, Бразилия уже обогнала по смертности от COVID-19 Италию — что, впрочем, не мешает Болсонару призывать к отмене карантина.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что собирается вывести Бразилию из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за, как выразился сам бразильский лидер, «идеологически предвзятого» поведения организации на фоне пандемии коронавируса, сообщает France 24.

«Я вам говорю — США покинули ВОЗ, и мы тоже планируем это сделать в будущем. Либо ВОЗ будет работать без идеологической предвзятости, либо мы тоже из неё выйдем. Нам не нужны люди, которые извне будут высказывать мысли по поводу здравоохранения здесь», — заявил Болсонару на пресс-конференции в Бразилиа.

Как пишет сайт французского телеканала, Болсонару таким образом может повторить жест американского президента Дональда Трампа, который ранее разорвал отношения с ВОЗ. Угроза бразильского лидера стала реакцией на озвученные ранее организацией в адрес властей латиноамериканских стран предупреждения о том, что снятие карантинных мер до замедления распространения коронавирусной инфекции может представлять для региона серьёзный риск, говорится в материале France 24.

Как подчёркивает обозреватель канала, Болсонару «имитировал Дональда Трампа» на протяжении всего коронавирусного кризиса: он и преуменьшал серьёзность инфекции, и призывал население вернуться к нормальной жизни, и, наконец, уверенно говорил об эффективности препарата гидроксихлорохин, по поводу которого по-прежнему ведутся споры в научном сообществе.

Вопрос гидроксихлорохина бразильский президент поднимал и на пресс-конференции в пятницу. В частности, он выразил удивление по поводу того, что опубликованное ранее медицинским журналом Lancet исследование, авторы которого заключили, что препарат неэффективен, было сначала раскритиковано, а затем отозвано, что заставило ВОЗ повторно начать клинические исследования этого вещества. «Трамп у них деньги забрал — и они сразу стали всё пересматривать, — заявил Болсонару. — Вот и хлорохин вернулся».

Между тем, в минувший четверг смертность от коронавирусной инфекции в Бразилии в очередной раз достигла рекордных показателей, из-за чего страна по этому показателю обошла Италию, отмечает обозреватель France 24. Болсонару, впрочем, продолжает требовать как можно скорее снять ограничительные меры, утверждая, что экономические последствия пандемии имеют большее значение, чем санитарно-эпидемиологические, пишет журналист.

Как писала бразильская газета Folha в опубликованной недавно передовице, коронавирус, который президент страны лишь 100 дней назад называл «лёгким гриппом», теперь «убивает по бразильцу в минуту», подчёркивается в материале France 24. «Пока вы это читали, от коронавируса уже умер один бразилец», — также писала редакция Folha.

По данным France 24, Бразилия наряду с Мексикой — две самые густонаселённые страны региона — особенно сильно страдают от пандемии: за пятницу в Бразилии от коронавирусной инфекции умерло 1005 человек, а в Мексике — 625. В Бразилии было выявлено более 645 тыс. случаев заражения COVID-19, однако многие эксперты считают это число сильно заниженным из-за нехватки в стране тестов.