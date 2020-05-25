NYT: запрет рейсов из Бразилии в США стал ударом по позициям Болсонару

Соединённые Штаты запретили рейсы из Бразилии на фоне быстрорастущего коронавирусного кризиса в этой латиноамериканской стране, пишет The New York Times. Этот шаг стал «ударом» для оказавшегося в непростой ситуации бразильского лидера Жаира Болсонару, который пытался использовать отношения с президентом США Дональдом Трампом для укрепления своих политических позиций.

Американские официальные лица заявили, что ограничения на въезд в Соединённые Штаты из Бразилии вводятся для того, чтобы затормозить распространение коронавируса.

«Сегодняшние шаги помогут сделать так, чтобы иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Она также заверила, что новые ограничения не повлияют на двустороннюю торговлю.

В администрации Болсонару отказались давать комментарии, однако его советник по международным отношениям заявил, что введение этих ограничений было ожидаемо и оказалось, по сути, не более чем формальностью.

«Игнорируйте истерию в прессе», — написал в Twitter советник Болсонару Филипе Мартинс.

За последние недели в Бразилии количество случаев заражения COVID-19 и летальных исходов резко возросло. Её президент Жаир Болсонару, скептически относящийся к нынешней пандемии, игнорировал предупреждения медицинских экспертов и высмеивал меры социального дистанцирования.

И вот теперь Бразилия занимает второе место в мире по числу заражённых, уступая по этому показателю лишь Соединённым Штатам. В частности, в стране зафиксировано уже более 350 тыс. случаев заболевания COVID-19 и около 22,7 тыс. смертей от вируса.

На фоне того, как в больницах наблюдался коллапс, а бразильские мэры и губернаторы умоляли о помощи, Болсонару провёл последние месяцы в борьбе с Верховным судом, конгрессом и своими собственными министрами.

А теперь он оказался в центре расследования. Правоохранители пытаются выяснить, не защищал ли он членов своей семьи от коррупционного следствия, пишет The New York Times.