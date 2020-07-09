Euronews: миллионы заражённых коронавирусом — США и Бразилия ставят новые антирекорды

Количество заражённых коронавирусом в США уже превысило три миллиона человек — это больше, чем во всей Азии или во всей Европе. А в Бразилии зафиксировано уже более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, передаёт Euronews. Новые случаи заражения продолжают выявлять и в европейских странах, где приходится вновь вводить карантинные меры, несмотря на недовольство населения.
В Каталонии в четверг вступил в силу указ об обязательном ношении масок в общественных местах — независимо от обстоятельств, даже при соблюдении социальной дистанции. Карантин в Испании сняли в конце июня, и в Каталонии уже отмечен резкий рост числа заражений.
Ещё в прошлую субботу власти региона изолировали в провинции Льейда целый район с населением в 200 тыс. человек. Местные больницы вновь переполнены. Обязательное ношение масок собираются ввести также в Галисии и Стране басков.
В Греции высказывают всё большее беспокойство по поводу ввезённого в страну коронавируса. Власти открыли туристический сезон, тщательно выбирая страны, жителям которых разрешено отдыхать, не проходя карантин. Однако этого оказалось недостаточно. Так, на острове Тасос выявили четырёх бессимптомных носителей — туристов из Сербии и Болгарии. В понедельник Афины временно запретили въезд из Сербии.
Соединённые Штаты продолжают ставить антирекорды: в среду стало известно, что число заразившихся там превысило три миллиона — это больше, чем во всей Азии или во всей Европе. В то же время власти страны заявляют, что кривая заражений «выходит на плато». Вице-президент Майкл Пенс, который возглавляет рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, отметил особые успехи властей Техаса, Аризоны и Флориды, которые ещё недавно считались крупнейшими очагами инфекции.
Второе место в мире по числу заразившихся занимает Бразилия: там ковид выявлен у 1,6 миллиона человек. При этом президент Жаир Болсонару накануне наложил вето на закон, обязавший бы власти выделять усиленную помощь и гарантировать места в больницах для представителей коренных народов. Ещё раньше глава государства не позволил ввести обязательное ношение масок. Сам Болсонару тоже заразился — но утверждает, что чувствует себя хорошо и регулярно принимает гидроксихлорохин.
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