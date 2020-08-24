Guardian: «набить бы тебе морду» — Болсонару пригрозил журналисту расправой за вопрос о коррупции

Бразильский президент ушёл от прямого ответа на вопрос журналиста о «таинственных» поступлениях на банковский счёт его жены. Вместо того, чтобы прокомментировать ситуацию, Жаир Болсонару назвал репортёра «подонком» и признался, что хотел бы ударить представителя прессы в лицо, передаёт The Guardian.

Жаир Болсонару пригрозил физической расправой журналисту. Причиной стал вопрос репортёра о серии таинственных платежей, которые жена президента Бразилии получала от бывшего сотрудника полиции, якобы связанного с криминальным миром Рио-де-Жанейро, пишет The Guardian.

По сообщению бразильских СМИ, в период с 2011 по 2017 год на банковский счёт первой леди страны Мишель Болсонару было переведено не менее 89 тыс. реалов. Секретные платежи, предположительно, сделал давний друг действующего президента Фабрисио Кейруш, которого недавно арестовали в рамках коррупционного расследования в отношении одного из сыновей главы государства.

Болсонару, пришедший к власти в 2018 году благодаря обещаниям искоренить коррупцию, до сих пор не смог адекватно объяснить появление этих денег. И накануне он «c раздражением отреагировал» на просьбу прокомментировать ситуацию, отмечает The Guardian.

«Чего бы мне действительно хотелось, так это набить тебе морду, понял?» — заявил крайне правый популист журналисту ведущей бразильской газеты O Globo. На попавшем в интернет видео также слышно, как президент, стоящий рядом с Кафедральным собором Бразилиа, называет репортёра «подонком», утверждает издание.

Его комментарии незамедлительно вызвали осуждение со стороны представителей СМИ и оппозиционных политиков. «Такое поведение не только демонстрирует отсутствие манер, но и является попыткой запугать прессу и препятствовать неудобным вопросам», — сказал в интервью O Globo президент Бразильской ассоциации прессы Пауло Херонимо.

Буквально через несколько минут после публикации выступления Болсонару бразильские журналисты развернули в социальных сетях скоординированную онлайн-кампанию, многократно задавая тот же самый вопрос главе государства. «Президент Жаир Болсонару, почему ваша жена Мишель получила 89 000 реалов от Фабрисио Кейруша?» — спрашивали они.

От аккаунта Болсонару в Twitter, насчитывающего 6,6 млн. подписчиков, не последовало немедленного ответа. Но к вечеру воскресенья кампания стала «вирусной»: к хору журналистов присоединились некоторые из самых известных бразильских активистов, учёных и художников, в том числе легендарный композитор Каэтано Велозу, обращает внимание The Guardian.

«Вместо президента у нас задира с детской площадки. Почему он не отвечает на вопрос?» — недоумевает в своём микроблоге левый политик Марсело Фрейшо.

Упоминаемый в скандале Кейруш знаком с Болсонару с 1980-х годов и, по некоторым данным, ранее работал в том же полицейском батальоне, что и один из самых опасных мафиози Рио — печально известный бразильский киллер Адриано да Нобрега. Последний, предположительно, возглавлял банду наёмных убийц под названием Bureau do Crime. Он был застрелен полицией в феврале этого года на ранчо на северо-востоке Бразилии, поясняет издание.