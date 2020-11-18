CNBC: закон джунглей — богатые страны закупают вакцину от COVID-19 ещё до её выхода на рынок

Государства с высоким уровнем дохода бронируют крупные партии вакцин от разных поставщиков до того, как они докажут свою безопасность и эффективность, сообщает CNBC со ссылкой на эксперта в области глобального здравоохранения. Как отмечает издание, прямые договоры с компаниями значительно сокращают объём вакцин, который станет доступен развивающимся странам, что не позволит защитить всех людей из группы риска.

Страны с высоким уровнем дохода обеспечивают себе поставки будущей вакцины от коронавируса по методу, сходному с «законом джунглей», пишет CNBC со ссылкой Муэри Мун, соруководителя Центра глобального здравоохранения Женевского института международных отношений. По словам эксперта, такой подход, скорее всего, существенно повлияет на объём вакцин, которые станут доступны для стран с низким доходом в ближайшие месяцы.

Как отмечает издание, всё больше людей высказывают оптимистичные прогнозы о том, что вакцина поможет победить пандемию коронавируса, от которой по всему миру пострадал уже 1,31 млн человек. В понедельник компания Moderna заявила, что предварительные данные последней стадии тестирований показали, что вакцина эффективна на 94%. На прошлой неделе компании Pfizer и BioNTech объявили о том, что их вакцина на 90% защищает от заражения коронавирусом.

Гонка по созданию вакцины совпадает с борьбой за обеспечением будущих поставок даже до того, как будет доказана их безопасность и эффективность. «Я думаю, что с точки зрения общественного здоровья мы, конечно, хотели бы, чтобы первыми вакцину получили люди, которые больше всего рискуют заразиться и серьёзно заболеть», — рассказала Муэри Мун в понедельник в эфире CNBC. «К сожалению, то, что мы видим на протяжении последних нескольких месяцев, на самом деле больше похоже на закон джунглей, где страны с самым большим количеством ресурсов, главным образом, например, в Европе, Северной Америке, Японии … смогли гарантировать себе намного, намного больший объём вакцин, чем остальной мир», — объясняет эксперт. По её мнению, государства должны ввести ряд условий, чтобы работники здравоохранения, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди были среди тех, кто имеет приоритетный доступ к любой будущей вакцине.

В статье указывается, что большинство стран мира присоединились к Глобальному фонду доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX). Задача этого фонда — выпустить к концу 2021 года 2 млрд доз вакцины против коронавируса, чтобы защитить население в группе риска по всему миру. В долгосрочной перспективе альянс намерен снабдить страны дозами для вакцинации 20% их жителей, в то время как государства на самофинансировании могут закупить разный объём вакцин.

Муэри Мун считает, что «возможности COVAX являются настоящим лучом солнца» на фоне «довольно мрачной ситуации с глобальным доступом к вакцине». Однако, по её словам, одной из самых больших проблем является то, что многие богатые страны не полагаются только на этот фонд: они получают собственные поставки вакцины по двусторонним каналам и прямым соглашениям с компаниями. Это по сути означает, что хотя равноправный доступ к будущим вакцинам поддерживают благие намерения и значительные суммы денег, на самом деле доступен не такой уж большой их объём. Согласно подсчётам Центра глобального здравоохранения, через COVAX доступ к вакцинам может получить максимум 10-15% населения развивающихся стран.

Американский сайт приводит результаты исследования Инновационного центра глобального здоровья университета Дьюка: ещё до разрешения для рыночной реализации какой-либо вакцины 9,5 млрд доз уже забронированы. По данным учёных, половину из всех подтверждённых закупок совершили страны с высоким уровнем дохода. В то же время на США приходится одна шестая предварительных обязательств по будущим закупкам: страна заказала 1 млрд доз от шести различных компаний. Такие прямые договоры со стороны богатых государств оставляют меньше возможностей для равноправного распределения вакцины на мировом уровне, подчёркивает CNBC.