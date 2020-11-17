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Israel Hayom: Нетаньяху задумался о закупках российской вакцины от COVID-19

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Пытаясь обеспечить свою страну вакциной от коронавируса, власти Израиля обратились к России по поводу возможных закупок российского препарата «Спутник V», пишет Israel Hayom. Стороны договорились обсудить этот вопрос в ближайшие дни.
Israel Hayom: Нетаньяху задумался о закупках российской вакцины от COVID-19
Reuters
В своём стремлении обзавестись вакциной от COVID-19 Израиль обратился к России, чтобы «в ближайшие дни» обсудить с ней возможность закупки российского препарата «Спутник V», сообщает Israel Hayom.

«Час назад я поговорил с президентом России Владимиром Путиным о возможности покупки вакцины «Спутник . Мы обсудим это в ближайшие дни», — заявил журналистам израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Кремль, в свою очередь, опубликовал заявление, в котором говорится, что Путин и Нетаньяху обсудили перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая её возможные поставки в Израиль и даже организацию там производства.

На прошлой неделе Москва заявила, что по промежуточным данным третьего этапа клинических испытаний вакцина оказалась эффективной в 92% случаев.

Как отмечает издание, новость о телефонном разговоре между лидерами Израиля и России появилась вслед за публикацией результатов первых испытаний, проведённых двумя американскими компаниями Pfizer и Moderna, которые заявили, что их собственные вакцины против коронавируса эффективны на 90% и 94,5% соответственно.

Израильская сторона заключила сделку с Moderna несколько месяцев назад, а на днях также достигла договорённостей с Pfizer.

По поводу американской фармацевтической компании Moderna Нетаньяху заявил, что Израиль будет «одной из первых» стран, которые получат её новую вакцину.

Израиль также разрабатывает свою собственную вакцину, которая в случае успеха может быть готова к продаже к концу лета.
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Israel Hayom Израиль Азия
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