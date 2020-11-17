Israel Hayom: Нетаньяху задумался о закупках российской вакцины от COVID-19

Пытаясь обеспечить свою страну вакциной от коронавируса, власти Израиля обратились к России по поводу возможных закупок российского препарата «Спутник V», пишет Israel Hayom. Стороны договорились обсудить этот вопрос в ближайшие дни.
В своём стремлении обзавестись вакциной от COVID-19 Израиль обратился к России, чтобы «в ближайшие дни» обсудить с ней возможность закупки российского препарата «Спутник V», сообщает Israel Hayom.
«Час назад я поговорил с президентом России Владимиром Путиным о возможности покупки вакцины «Спутник V». Мы обсудим это в ближайшие дни», — заявил журналистам израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Кремль, в свою очередь, опубликовал заявление, в котором говорится, что Путин и Нетаньяху обсудили перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая её возможные поставки в Израиль и даже организацию там производства.
На прошлой неделе Москва заявила, что по промежуточным данным третьего этапа клинических испытаний вакцина оказалась эффективной в 92% случаев.
Как отмечает издание, новость о телефонном разговоре между лидерами Израиля и России появилась вслед за публикацией результатов первых испытаний, проведённых двумя американскими компаниями Pfizer и Moderna, которые заявили, что их собственные вакцины против коронавируса эффективны на 90% и 94,5% соответственно.
Израильская сторона заключила сделку с Moderna несколько месяцев назад, а на днях также достигла договорённостей с Pfizer.
По поводу американской фармацевтической компании Moderna Нетаньяху заявил, что Израиль будет «одной из первых» стран, которые получат её новую вакцину.
Израиль также разрабатывает свою собственную вакцину, которая в случае успеха может быть готова к продаже к концу лета.
Адвокат Александр Кравцов, представляющий интересы бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал информацию о том, что избивший его клиента бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев выпущен из изолятора временного содержания.
Генеральный менеджер сборной Германии по футболу Оливер Бирхофф ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Йоахима Лёва после поражения от Испании в матче шестого тура Лиги наций УЕФА со счётом 0:6.
Проект по восстановлению популяции амурских тигров в Еврейской автономной области способствовал увеличению их числа в регионе с одного до 20 особей за семь-восемь лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.
Россиянин Андрей Рублëв дал оценку собственным выступлениям в сезоне после поражения от грека Стефаноса Циципаса во втором туре группового раунда Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) со счëтом 1:6, 6:4, 6:7, которое лишило его шансов на продолжение борьбы.
Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 км/ч, заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.
США приветствуют решение об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста, заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов и отправленный в изолятор временного содержания (ИВС) по делу о драке с бойцом ММА Сергеем Харитоновым в Москве, был выпущен на свободу.